Vacuna Covid

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el Covid al menos en sus países no pueden ser demandados legalmente porque les dan inmunidad legal, no asumen en pocas palabras ninguna responsabilidad legal por ningún medicamento o fármaco, ya que al comprar México las vacunas le está cediendo los derechos legales al país origen de la vacuna, por lo tanto ninguna persona de México puede demandar a los laboratorios en caso que la vacuna mate personas o los deje invalidados para toda su vida, no hay consecuencias legales en contra de los laboratorios tanto penal, civil o administrativa, sin embargo, las vacunas que se comprarán en México no tienen ningún respaldo de la Organización Mundial de la Salud, lo tendrá por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), pero, todo lo que se autorice en México es asunto corrupto, si las personas de la tercera edad o cualquier persona queda con consecuencias en su cuerpo a causa de la vacuna a nadie puede demandar, eso es un hecho, si en una vacunación hay muertes masivas tampoco se le puede reclamar al laboratorio fabricante porque el Estado compra las vacunas a título experimental y sin responsabilidades por daños a terceros, ¿Por qué se esto? Porque les recuerdo que soy columnista internacional de medios de comunicación y MERCADOTECNIA DE MEXICO está en varios lados y se obtiene mucha información del extranjero donde ya se han vacunado muchas personas y realmente no han sido tan eficaces que digamos, es obvio que Presidencia de la Republica les va a autorizar a los empresarios y empresas en general comprar las vacunas y hacer negocio con los diferentes Estados del país, ¿no es más fácil que las compre el gobierno federal y las otorgue a los Estados mediante los Centros Médicos? ¿Cuál es el objetivo de López Obrador no comprar los medicamentos directamente y porque entonces dejarle esto en manos de los empresarios para que ellos lo compren? ¿de qué sirve decir que hay miles de millones de pesos almacenados si no se va a ocupar para vacunación? México ha sido afectado por cuestiones de salud y economía gracias a que López Gatell ha ocasionado negligencia durante la pandemia, de hecho, López Gatell no ha tenido nunca ninguna estrategia para combatir el coronavirus, la gestión de la pandemia en nuestro país ha sido demasiado pobre y esfuerzos inútiles porque incluso, hasta los mismos doctores y enfermeras y enfermeros han muerto porque ellos han sido usados como conejillos de indias en los hospitales, es ahí donde se ve que los miles de millones de pesos para combatir el Covid no es suficiente cuando no se tiene la iniciativa ni las mejores estrategias para combatirla, no estoy diciendo que López Gatell es un ignorante, al contrario, es muy inteligente, sin embargo, no está al parecer en sus manos resolver esta situación, políticamente se le puso en el cargo y es quien da la cara a los medios de comunicación y es el más atacado, esto, es de una persona que ha tomado la decisión consciente de no hacer bien las cosas o como deben de ser, no son las decisiones adecuadas y siempre lo he señalado desde el principio de la pandemia, si realmente el Gobierno Federal hubiera actuado de forma adecuada o haberse corregido errores en la práctica o el camino no se tuviera una severa crisis en la actualidad, porque la hay, eso de foco amarillo, anaranjado y verde son estupideces de mentes ignorantes, ¿Quién les dijo que al vacunar a los maestros ya pueden regresar los alumnos a las aulas? Es falso, nadie en la república mexicana puede regresar a clases, absolutamente nadie, solamente los padres que no quieran a sus hijos los van a mandar a las escuelas para que se infecten y se mueran, porque no hay comprobado hasta el momento absolutamente nada positivo con la vacuna, hasta este momento nadie ha frenado el coronavirus en todo México, al contrario, sigue subiendo como la espuma, más muertos, más enfermos, más contagiados, tan solo por ejemplo Tapachula, Chiapas han muerto personas de Covid, hay contagiados, hay quienes están bajo observación, en Nuevo León la misma situación y así en todo el país, ¿Por qué mucha gente ha perdido la vida en un año? ¿Porque hacen creer a la gente que su Estado o la Ciudad de México está en semáforo amarillo, naranja o verde? ¿Para qué se confíen, se contagien y se mueran? ¿Eso quiere el gobierno en realidad? Sin embargo no voy a generalizar, hay ciertos y muy pocos Estados que sus Gobernadores admiten estar en rojo y que defienden a su gente con uñas y dientes, pero ninguna autoridad de salud los respalda porque en México solo se crean mentes inútiles que solo piensan en la política y no en la vida de las personas, hoy está totalmente comprobado que México no tiene mentes brillantes, incluyendo la mía, México tiene que andar consiguiendo vacunas a otros países que tienen mejores condiciones de vidas y otra forma de pensar, es como andar buscando algo en el tianguis para revenderlo a los demás, así esta México en esa posición, que pena, que vergüenza, creo que el gobierno le es indiferente el dolor de los demás, no asumen su responsabilidad, nadie alza la voz, hay mucha gente que ya se nos adelantó por el maldito coronavirus, pero también seamos conscientes porque hay muchas vidas por salvar, le pido al gobierno federal que rectifique su rumbo por favor, a México en su totalidad se le ha causado un daño irreparable al menos en esta administración, no tengo nada contra López Obrador, al contrario, respeto a este señor por ser nuestra primera autoridad, pero, respeto quien se merece el respeto, recuerden algo, si se vacunan contra el Covid, aun y con ello no pueden dejar de usar cubre bocas, ni dejar de usar gel antibacterial, ni tampoco reabrir escuelas, no pueden tampoco detener la sana distancia, aunque la familia también se vacune no pueden abrazarse como si nada por muy familiares que sean, no se confíen, hasta este momento no se ha comprobado absolutamente nada positivo de las vacunas, las reacciones en el cuerpo lo dirán, y es que, con un mejor manejo en la emergencia sanitaria se pudieron haber evitado tantos fallecimientos, hay malas decisiones en el país mexicano en materia de salud y económica, pero, a cómo van las cosas hasta la presente fecha, se ve que seguirán por la misma línea, las malas decisiones ante las empresas y comercios en general, los gobiernos Estatales mexicanos ordenan cerrar todos los comercios en general como si eso bastara para combatir el Covid y como si los gobiernos mantuvieran a los propietarios de los comercios y sus empleados, mucha gente se está enfermando porque no están comiendo bien precisamente porque no les permiten tener sus negocios abiertos y tener una buena estrategia para combatir el coronavirus, lo único que sé, es que mucha gente del gobierno de todos los partidos políticos en general lo único que ha hecho en toda su vida es política, los que son profesionistas son personas obsoletas como una computadora antigua de 1995, entonces, ¿Qué se espera de quien les salve la vida tomando decisiones correctas? Ahora, ahí les va mi mensaje a la cúpula privada de Nuevo León, no se sientan tan seguros con la vacuna, yo que ustedes primero mandaba a hacer un análisis a 100 personas y luego estudiarlas poco a poco para ver las reacciones con las mismas que ustedes se van a vacunar, eso lo pueden hacer también mediante las encuestas a aplicar a los vacunados, hay ciertos gobiernos estatales que dicen que buscaran proveedores en el extranjero y entre farmacéuticas nacionales, que cosas tan desatinadas dicen algunos Gobernadores, pero en fin, en lugar de presionar al Gobierno Federal para que sea quien les abastezca lo buscaran por su lado cada quien, a lo mejor así les conviene por cuestiones monetarias, me da la impresión que están jugando con la vida de las personas, dudo mucho que la vacune llegue efectiva a cómo vamos, en pocas palabras, están dando palos de ciegos, como romper una piñata, algo así, lo único que puedo decir es que, el daño a México está hecho y es totalmente irreparable.