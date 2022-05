Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Vamos a poner orden y habrá desarrollo para San Cristóbal: Mariano Díaz

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el triunfo de Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como presidente municipal constitucional de San Cristóbal de Las Casas, el edil en una de sus primeras impresiones señaló. vamos a dar inicio a la construcción de una crucial etapa en nuestras vidas, al mismo tiempo remarcó, Conocemos bien nuestra historia y sabemos cómo están las cosas. Así mismo Díaz Ochoa agregó, entendemos que, en nuestro municipio, el desarrollo de barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades no ha sido parejo y que la falta de integridad en los gobiernos nos ha dejado desilusionados". Indicó más adelante que, "Como lo he dicho siempre -adujo- siempre he creído en nuestras leyes y he sido institucional y respetuoso de ellas, y cumplo y acato siempre en todo momento los dictámenes del marco jurídico que marca la ley. Y con la resolución del TEF quedó demostrado el respeto a la voluntad popular que ejerció su voto el pasado 6 de junio". Por eso hoy remarco, señaló en entrevista vía celular, en San Cristóbal vamos a poner orden y habrá desarrollo, por eso les digo que desde hoy la vida socio-política de San Cristóbal va a cambiar, y se van a quedar atrás los "intereses bastardos y mezquinos que nunca pudieron anteponerse a la voluntad de mi pueblo". El alcalde constitucional de San Cristóbal fue claro al subrayar, "Hoy vengo con el respaldo de los verdaderos sancristobalenses, los que aman a esta hermosa tierra y que les duele, igual que a mí, el olvido y deterioro en que se encuentra», vamos juntos a sacar del fango de la marginación y el olvido a nuestro pueblo, porque solo juntos, hombro, con hombro y en una plena unidad armónica vamos a lograrlo. Yo les quiero decir y ustedes amigos y amigas lo saben qué; «Mariano Díaz Ochoa sabe hacer su trabajo, responderá la confianza que le han depositado, y ustedes me conocen muy bien. Hoy más que nunca -añadió- Yo no necesito de cartas de presentaciones, yo no necesito padrinos políticos, porque mi pueblo ha grabado en su historia, las acciones que hemos hecho en favor de la ciudadanía que nos vio nacer y hoy es tiempo de brillar". En ese mismo sentido el edil Díaz Ochoa detalló, "nuestro bello municipio necesita de hombres y mujeres que no les tiemble las corvas, no le tiemblen las manos, para poner en orden en las calles y avenidas; mercados y plazas, barrios y colonias, donde hoy existe un pleno y total abandono, y nosotros vamos a hacerlos brillar con su esplendor y riqueza cultural, por ello -dijo- siempre mi palabra está empeñada para hacer de nuestro San Cristóbal un mejor lugar para vivir", aseguró, de igual forma, «Hoy vengo a cumplirle a los miles de ciudadanos que me dieron su voto de confianza-comentó- para que, en la historia de la ciudad, sea yo la primer persona en llevar, por tercera vez, los destinos de mi pueblo que me vio nacer, al mismo tiempo ahondo, Cumpliré, si Dios me lo permite y ustedes y yo juntos trabajamos, cumplir con los 3 años de mi gobierno, para poder recomponer el tejido social de nuestro San Cristóbal. Al final lleno de emoción acotó, Yo soy nativo de esta hermosa ciudad y veo con tristeza la situación en que ha caído, sin embargo, con el apoyo de toda la sociedad, la ciudad volverá a brillar como en sus mejores tiempos y les he demostrado a propios y extraños que yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo estoy aquí de frente a todos"

LA FGJE ASEGURA AL “ESPÍRITU” EN LA ANTESALA DEL DIA DE MUERTOS…

Luego de dar a conocer que la fiscalía del estado a su mando logró la captura Guillermo «N», alias "El Espíritu", identificado como el Objetivo Prioritario número 59 en materia de Secuestro en Chiapas, el fiscal general del estado Maestro Olaf Gómez Hernández indicó que fue a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, que se logró ejecutar esa acción con la participación de los Agentes de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, los cuales -dijo- cumplieron fielmente la orden de aprehensión que el Juez de Control de San Cristóbal otorgó en contra de Guillermo «N», por su probable participación en los delitos de Secuestro Agravado y Robo con Violencia y Agravado, el primero en agravio de 16 víctimas con identidad resguardada y el segundo en agravio de las Sociedades Cooperativas Transporte Mixto de Bajo Tonelaje Bochil S. C. de .R.L y tercer Milenio Bochil S.C de R.L. así mismo el funcionario encargado de impartir la justicia en esta entidad aseguró que según las investigaciones que se dieron pertinentes a ese tema, el pasado 10 de enero de 2019, -comentó- él asegurado junto a otras personas, plenamente identificadas como líderes del transporte pirata en Bochil, se apoderaron de cinco unidades del transporte, propiedad de las Sociedades Cooperativas Tercer Milenio Bochil S. C. de R. L. y Sociedad Cooperativa de Transporte Mixto de Bajo Tonelaje y privaron de su libertad a los conductores y a socios que estaban en el lugar y los trasladaron a las comunidades San Vicente y El Copal, municipio de Bochil, pidiendo rescate por las víctimas y las unidades retenidas, quiénes fueron liberadas el pasado 11 de enero de 2019. Así mismo el maestro Gómez Hernández, subrayó que el detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 05 de San Cristóbal de Las Casas, dónde quedó a disposición del Juez de Control que lo requería, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas. Al final acotó que esa Fiscalía General del Estado, a su cargo refrenda su compromiso con la sociedad chiapaneca. En aras de garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad

EDIL MARIANO ROSALES ENTREGA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL …

Luego de hacer entrega de obras de beneficio social, consistente en un domo a colonos de Santa Catarina, con alumbrado en el parque de la colonia, un espacio que por años estaba en el abandono, y que hoy, se rescató para que los niños y jóvenes cuenten con un lugar digno, el Presidente Municipal de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, señaló que, con esa obra se da cumplimiento a una petición añeja de los habitantes de la emblemática colonia Santa Catarina, el presidente municipal de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, dio testimonio de la entrega del domo con alumbrado en el parque de la colonia, un espacio que por años estaba en el abandono, y que hoy, se rescató para que los niños y jóvenes cuenten con un lugar digno y seguro. En su mensaje el alcalde constitucional de Villaflores subrayó que primeramente habría que felicitar a todos los colonos de ese núcleo poblacional por los 40 años de su fundación, al mismo tiempo de manifestar su gratitud, respeto y sobre todo su firme respaldo que han obtenido los villaflorenses de parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas por hacer posible el rescate de espacios públicos, algo que caracterizó su administración municipal pasada y que en este período no será la excepción de su gobierno. En su turno al hacer uso de la palabra Amada Molina Molina, presidenta de la colonia, ponderó el gran arranque que ha tenido el alcalde Mariano Rosales Zuarth en su administración y agradeció todos los apoyos que ha hecho llegar a los colonos, por lo que, sin duda alguna le ratifican su total respaldo y confianza a su proyecto de trabajo nuevamente, ya que es el segundo domo que cuenta su parque central y además, es un espacio más para la práctica del deporte y la convivencia entre las familias, alejando a los jóvenes de las drogas y el alcohol

SOSTIENE REUNIÓN SENADOR “ERA” CON TITULAR DE LA FGR…

Tras reunirse con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dónde abordo temas cruciales para la nación en materia de seguridad y procuración de justicia, el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que en esa reunión de trabajo tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la reforma para crear el Código Federal de Procedimientos Penales Único, las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, entre otros. Añadió Ramírez Aguilar que, lo que se trataría, es la unificación de todos los códigos penales estatales en un Código Nacional. Al final el fiscal general Gertz Manero, manifestó su respaldo a la creación de un Código Penal Nacional único

DE COLEON…

Urgen activistas cesar al soldadito de plomo del INM en Chiapas…Líderes activistas defensores de los derechos humanos de inmigrantes en la costa urgieron a la SEGOB, cesen al inepto y nefasto soldadito de plomo delegado federal del INM en Chiapas, por ser un energúmeno que trata con la punta del pie a todos los agentes de migración sin importarle sean hombres y mujeres, señalaron que el Soldadito de plomo actúa como un cacique, como un hitlercillo de bolsillo, con un lenguaje soez y vulgar arremete contra hombres y mujeres del INM