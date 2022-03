Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Veda electoral … ¿quién la respeta?

Héctor, te comento, el pasado 2 de junio concluyó el periodo de campañas electorales y hoy (ayer) inicio la veda electoral con la finalidad de dar espacio y tiempo a la ciudadanía para ejercer su derecho de sufragio. Tomando en consideración que la veda electoral, silencio electoral o jornada de reflexión es el lapso durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política, que se aplican cuando hay elecciones, y pueden comenzar unos días u horas antes y terminar horas después. Desde el pasado 04 de abril del presente año iniciaron las campañas electorales a nivel federal, las cuales concluyeron este 2 de junio y un día después de su culminación dio inicio la veda electoral, lo que quiere decir que ya no se deberán realizar actos políticos, ni se deben ver lonas de vinil o espectaculares con publicidad de ningún candidato, sin embrago hay quienes no lo entienden o les vale madre, como el propietario del negocio denominado Mercado del sabor que hasta ayer antes de cerrar esta columna tenía en sus local lonas alusivas a los candidatos a la diputación local y presidencia municipal de Tapachula, ¿eso no es un delito electoral?, pasamos a las 13:41 horas de ayer la veda ya había iniciado desde las 12 de la noche del día anterior, pero el propietario de ese negocio le valió madre y no quito la publicidad (aclaro día 3 de junio a las 13:41 horas). ¿Qué es la veda electoral?, bueno, La veda electoral de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) es un periodo de tiempo en que obligatoriamente todos los partidos políticos deberán dejar de realizar campañas electorales y cualquier tipo de acto político con la finalidad de que la ciudadanía pueda reflexionar y de esta forma tener la mejor decisión para ejercer su derecho de sufragio el próximo 6 de junio. La veda electoral comprende tres días, luego del cierre de campañas en que los ciudadanos podrán analizar por qué candidato votar, ya no debe haber ningún tipo de publicidad. «El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración, ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales», se menciona en el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuáles son las prohibiciones de la veda electoral?: Realizar cualquier tipo de actos políticos por parte de las candidatas y candidatos, Cualquier tipo de propaganda electoral y gubernamental Difusión de encuestas o sondeos sobre las y los candidatos en razón de la opinión pública. Así como el regordete propietario del negocio Mercado del Sabor, un tal Jesús “F”, ¿que no hay delito electoral?, creemos que se les debe aplicar una multa o sanción a esos que infringen la ley electoral. Aquí deberían entrar en acción el IEPC, no creemos que haya multa para ese negocio en Tapachula. También el Tribunal estatal electoral debería tomar cartas en este asunto porque esa osadía del propietario del mercado del sabor, el regordete Jesús “F”, en Tapachula está provocando a los demás seguidores de los otros candidatos. Tal parece que la ley electoral en Chiapas es letra muerta, ¿y la democracia dónde queda?, a saber, hoy no fui al mercado, y cada quien con su cada cual …ver para comentar

MACTUMACTZÁ, UNA ESCUELA DE PORROS Y GRILLOS DEBE SER INVESTIGADA…

Amigo Héctor, te sigo comentando que en un primer momento las acciones emprendidas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, fue plausible ante la sociedad, refiriéndonos a los actos vandálicos que escenificaron los dizques estudiantes de la Mactumactzá, porque no es la forma de pedir o exigir al gobierno plazas u otras peticiones. No es con la fuerza, bajo presión y chantajes como se deben pedir las cosas, sino que mediante un dialogo abierto y decidido y si el gobierno presta oídos sordos hay otras maneras, pero no lesionar a terceras personas. Creemos que la Mactumactzá, se ha convertido en unan escuela universitaria de porros, grillos y terroristas, y ahora dicen que las materias que se impartirán son Bombas molotov I, II, III, así como activismo en la Toma de edificios y casetas de cobro, además Bloqueos Carreteros, también se anotan las materias de introducción al terrorismo I, II, II, entre otras. Ante ese panorama el gobernador fue aplaudido por la sociedad al meter a la cárcel a los revoltosos porros y grillos de la Mactumactzá, que se han disfrazado de estudiantes. Pero, en un segundo momento la sociedad repudia la tibieza con que el gobernador doblo las manos y dejo en libertad a los porros, grillos o terroristas que se han vestido como estudiantes de la Mactumactzá, esa acción es reprobada por la sociedad, pese a saber que la orden vino desde la Segob. Ante esos hechos que laceran y vulneran los derechos de la sociedad civil es muy necesario hacer un análisis concienzudo y tratar de hacer una limpieza y eso solo podrá llevarse a cabo con una investigación profundo, porque los porros son manipulados por mentores que se esconden tras los universitarios de la Mactumactzá. Cerrar la institución no es una solución, sino por el contrario se complicarán más las cosas, lo que se debería hacer es un análisis de la plantilla de maestros y quienes estén involucrados en el manipuleo de los estudiantes deberían ser cesados y encarcelados, porque hasta se dice que maestros de otras universidades podrían estar moviendo la cuna, así como uno que otro político, pero, como el gobernador no trae un buen equipo de inteligencia, no hay de otra, que aguantarla calladito. Sin embargo, déjame decirte amigo Héctor que la Mactumactzá, es un blanco fácil para una investigación a fondo, ¿A poco?, pero bueno, cada quien con su cada cual… ver para comentar

CONTINUA EN EL AMATE PROCESANDO DEL CASO MARIANA “N”: FGJE…

En una de las acciones que ha ejercido la Fiscalía General de Justicia del Estado es la de estar al pendiente de que Fernando “N” continúa bajo la medida cautelar de prisión preventiva Justificada. Es por eso que La dependencia encargada de la impartición de justicia dio a conocer que el juez de Control en el municipio de Ocosingo, Chiapas, resolvió improcedente la Suspensión Condicional del Proceso, solicitada por la defensa de Fernando “N”, a quién se le instruye proceso penal por el delito de hostigamiento Sexual en agravio de Mariana “N”, por los hechos acontecidos en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas. Es por eso que -agregaron- el imputado Fernando “N” continúa sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del CERSS número 16 de Ocosingo, por el término que dure el proceso penal y hasta en tanto se determine su situación jurídica en definitiva por el Tribunal de Enjuiciamiento de aquella ciudad, contrario a lo que algunos medios electrónicos habían informado este martes 2 de junio. Con esta acción la fiscalía estatal mantiene firme su compromiso por velar que quienes infrinjan la ley estén bajo la mediad cautelar…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

En su cuenta de Twitter el senador Manuel Velasco Coello, dio a conocer lo siguiente, Yo no veo que el video esté editado como dice, Mario Delgado. Lo que sí veo es madurez política del Dirigente Nacional de MORENA al expresar su apoyo total a Ricardo Gallardo para la gubernatura y llamando al voto útil para lograr la alternancia en San Luis Potosí…Así o más clarito Mayito Delgado…ver para comentar…La Fiona Eloina candidata a la reelección en Suchiate es exhibida por sus adversarios por haber secuestrado a su empleada doméstica hace unos años y con la ayuda de poderoso caballero Don dinero logro zafarse mientras la empleada doméstica tuvo que aguantar hambre y sed, dicen que su compadre un ex alcalde de un departamento Guatemala se prestó para hablar con el cónsul quien este último intervino para hablar con la ex empleada doméstica de la Fiona Eloina y así logro burlar la ley, como los suchiatenses se dejan engañar por esa víbora y arpía candidata que solo busca beneficio personal, hay que lo vean los de Suchiate si le dan el voto…sin comentarios…El tribunal electoral estatal debería actuar contra todos aquellos que están violando la veda electoral, sin distingos y padrinazgos…veremos y comentaremos… Amigo lector, por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK