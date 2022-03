Asesoría Legal

Violación a la ley de Aguas Nacionales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La oficina de Comisión Nacional de Aguas Nacionales (CONAGUA) del Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ha recibido un sinfín de trámites para solicitar Concesiones de Agua y otros trámites, los cuales se encuentran rezagados no desde hace meses, sino, desde hace años, el actual Director General de Cueca Frontera Sur lamentablemente no tiene la capacidad para estar al frente de tan importante dependencia, han pasado por dicha oficina algunos Directores los cuales se desconoce cuál es el filtro o la evaluación que les hicieron y poder desempeñarse como tal, dudo mucho que los hayan evaluado, el trabajo habla por sí mismo, los trámites se encuentran rezagados en la oficina mencionada, así como este señor se encuentra al frente de dicha dependencia hay otros más en otros Estados que están exactamente en la misma posición.

¿Se han preguntado porque está muy cara la fruta y la verdura?, porque los productores llevan a cabo más gastos para el proceso de lo mencionado en sus campos, y peor aún, para enero, febrero y marzo podría subir la verdura y la fruta un 25 % más de sus precios actuales, todo campo necesita de agua, pozos que no se pueden poner en operación porque simplemente CONAGUA no expide los títulos de Concesión, que vergüenza de los funcionarios de CONAGUA México poner a personas al frente de una importante dependencia que no son evaluadas correctamente, pero bien, no le estoy faltando el respeto al funcionario sino, simplemente estoy hablando sobre su trabajo desempeñado al frente de Cuenca Frontera Sur, ¿acaso n ose da cuenta el Director General de Cuenca Frontera Sur que está atrasando y dañando el trabajo de los productores? ¿De qué se trata? De atrasar la economía del sur del país, de eso se trata, que mal.

Mercadotecnia de México ha recopilado información de trámites atrasados de sus productores, es por ello, a usted, Diputado Local Isidro Ovando Medina, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y a los Diputados José Antonio Aguilar Meza, María Reyes Diego Gómez, Alejandra Stefany Martínez Coutiño, Felipe de Jesús Granda Pastrana, Leticia Albores Ruiz y Yolanda del Rosario Correa González, Vicepresidente, Secretaria y Vocales de la mencionada Comisión del Congreso Local del Estado de Chiapas es importante evaluar el trabajo desempeñado del Director General de Cuenca Frontera Sur, así mismo, hago un llamado al Diputado Federal José Luis Elorza Flores, integrante de la Comisión de la Zona Sur del Congreso de la Unión, muy probablemente en una visita realizada por este último Diputado Federal se habrá dado cuenta de la ineficacia del encargado de la oficina de Cuenca Frontera Sur, de hecho, en caso que usted, estimado Diputado José Luis Elorza quiere solicitar la destitución del funcionario mencionado de CONAGUA entonces yo le puedo comprobar con hechos para que dicha destitución se encuentre fundamentada y sustentada, pero, no se trata de remover al funcionario nadamas, sino a todo el cuerpo administrativo debido a que ellos tampoco cumplen con sus funciones, por un lado, dudo que el Diputado Isidro Medina (Dr. Chilo) solicite la destitución de dicho funcionario, ya que se encuentra trabajando en las colonias populares de su Distrito, en eso está enfocado, y se respeta su trabajo, pero, esto va más allá de trabajar en las colonias populares, se trata de presentar Proyectos de Decreto en base a la Comisión asignada que tiene, no dudo de su capacidad del Dr. Chilo ni de los demás integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de Chiapas, sino, de lo que pueda sacarse de la manga el funcionario de Cuenca Frontera Sur.

Y de hecho, Diputado José Luis Elorza, tal vez usted ya se habrá dado cuenta la ineficacia de trabajo que desempeña pobremente el funcionario y su cuerpo administrativo de Conagua Chiapas, estaría perfecto que usted hablara con el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión y se le cite al Director General de Conagua nacional para que explique ante el Pleno la metodología que usa el Consejo Técnico de Conagua para nombrar a los directores de Cuenca y demás servidores públicos de la Comisión, que lo presenten físicamente, no por escrito, de la misma manera, que explique ante el Pleno por qué los miles de rezagos en las diferentes oficinas de Conagua y los productores se ven presionados, atacados, y solo se quedan con la impotencia de no poder hacer nada, las leyes creadas en las cámaras se debe respetar, y lo que se está viendo por parte de Conagua es una clara violación a la ley de Aguas Nacionales, no se está dirigiendo ni representando legalmente a Conagua, las solicitudes de Concesión de agua ingresadas a la oficina de Cuenca Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez) están apegadas al artículo 21 y 21 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, y, sin embargo, se viola también el artículo 22 de la mencionada Ley el cual indica que las solicitudes deberán ser contestadas en un plazo que no exceda los sesenta días, pasan meses y años y las solicitudes no son contestadas, solo comentan que siguen bajo revisión, ¿el salario que los funcionarios y el cuerpo administrativo que reciben no es suficiente o no están haciendo su trabajo?, con toda franqueza Diputado José Luis Elorza, las actitudes que los funcionarios y cuerpo administrativo de Conagua hace es que están empañando la imagen del Ciudadano Presiden Andrés Manuel López Obrador ya que, de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión asignada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, yo propongo estimado Diputado, que ante la comparecencia del titular de Conagua de nuestro país se le haga saber o se estudie recortar solo a la mitad de pago sus salarios de todos los funcionarios y cuerpo administrativo, que se recorten los salarios de todos ellos y ellas hasta en un 50 %, que los titulares de Cuenca y oficinas en todo el país sean evaluadas bimestralmente por personal externo, no de Conagua, que se le quiten las facultades o que desaparezca el Consejo Técnico para nombrar a titulares de oficinas, y sea mediante los Congresos Locales o el de la Unión únicamente, si usted me lo permite Diputado José Luis Elorza, que Mercadotecnia de México presente los puntos para un Proyecto de Decreto en la Ley de Aguas Nacionales, y es que, el personal de Conagua no hace su trabajo, entonces, solo que ganen la mitad de sus salarios, ese es el primer punto, y esto será presentado para el Estado De Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y Estado de México, lugares que tienen atrasados los trabajos, pero, los cambios son para todo Conagua en el país, los productores en todo el territorio mexicano no pueden seguir esperando, de hecho, al atrasar un trámite Conagua y no pronunciarse dentro de lo que marca la Ley, en automático se da por autorizado sustentado con los acuses de trámite, pero, lo más importante es, que Conagua ya expida las concesiones y evitar con ello que para enero, febrero y marzo se incrementen los precios de la fruta y verdura, un duro golpe a la economía familiar y el culpable es, funcionarios de Conagua por la falta de interés en su trabajo.