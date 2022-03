Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Violencia electoral ataca al país; en Chiapas no es la excepción.

Muy preocupante la situación del país dentro del rubro electoral, donde ya no solamente es exclusivo del norte y centro de la república donde las postales violentas y de terror se distinguían, sino ahora también el sur de México, arrastra escenarios inéditos de alarma y pánico, donde Chiapas no es la excepción y vive momentos sin precedentes en su historia electoral. Lamentablemente un proceso electoral de la cuarta trasformación, muy polarizada. y que diariamente seguimos siendo testigos de pasajes y contextos electorales cruentos, sangrientos y brutales.

Al menos más de 85 políticos han sido asesinados en el país, otros han sido agredidos, otros secuestrados y “levantados” y otros más amenazados de muerte para que se retiren de la contienda política del proceso electoral 2021. Un panorama incierto, inseguro y muy problemático que no se había observado, y que hoy que nos prometen que se van por una democracia transparente, los resultados son todo lo contrario, y tienen a la opinión pública con el “Jesús en la boca”. Las familias mexicanas y chiapanecas como en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, y San Cristóbal de las Casas, expresan un miedo al tema electoral que verdaderamente preocupa.

Por ejemplos hay casos en Chiapas, que no se habían dado en otros lugares del país, como el robo de boletas electorales en el municipio de Siltepec, a manos de un grupo armado, o amenazas de muerte como el caso de Suchiate, donde una candidata denunció a otra de intimidaciones de muerte utilizando a un grupo de policías municipales convertido en “guaruras civiles”, otras fotografías de violencia como un candidato a una alcaldía en los altos de Chiapas, que le fue puesto una soga al cuello ante la amenaza de que lo iban ahorcar, otros más han sido amenazados de muerte para que se retiren de la contienda, como Tapachula, y así se siguen originando postales de violencia electoral nunca antes vista en Chiapas.

La polarización existe, el miedo y pavor a ser violentados y amenazados se encuentra en toda su expresión, lo denuncia la gente, hasta la misma militancia de los partidos políticos, hay lugares y rincones de la entidad, donde el miedo y el estrés es la mejor carta de presentación que giran alrededor del proceso electoral 2021, que se vive actualmente. Un proceso electoral Chiapaneco “alcahueteado” por muchas autoridades electorales, federales, estatales y municipales, que se resisten a tomar decisiones de distención para evitar en el futuro algo más peligroso para el pueblo chiapaneco. Hay Ayuntamientos municipales que tienen simpatía por un candidato, y que los están protegiendo y apoyando, y eso es un delito electoral severamente castigado y lo ha dicho y repetido el propio Presidente López Obrador.

Por lo pronto el Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en Chiapas, ha dado algunos pormenores de esta situación a lo que ellos han llamado “clima de tensión”, al grado de que por no existir condiciones favorables para su desarrollo, la jornada electoral —del domingo 6 de junio— quedo contemplado para el municipio de Oxchuc, que no se llevará a cabo las votaciones en este municipio indígena chiapaneco. Es el primero que se anuncia en el país, de que se cancela por no existir las condiciones de paz y armonía entre la misma población. Por lo pronto se llegó al acuerdo de no instalar las 70 casillas electorales que se contemplaban para ese municipio indígena; cancelando así la elección de diputaciones locales, de ayuntamiento y diputaciones federales.

El delegado del INE en Chiapas, Arturo De León Loredo, manifestó que además de Oxchuc, los municipios que preocupan al organismo electoral son Honduras de la Sierra, Tila y Venustiano Carranza, donde la población ha advertido de boicotear las elecciones con acciones violentas, y en otras por prevalecer un ambiente de inseguridad. El árbitro electoral federal en Chiapas, advirtió: “Hasta ahorita solamente todo un municipio: Oxchuc no habrá elecciones de ningún tipo… Honduras de la Sierra nos preocupa por las advertencias que ha habido de los pobladores. Y Venustiano Carranza por el ambiente de inseguridad que se ha suscitado en los últimos días”. (Sic) (Diario de Chiapas).

Evidentemente que a nadie le conviene que Chiapas se polarice, se violente, después de que el mismo Presidente López Obrador informara sobre grupos por ejemplo que enajenan a los estudiantes de la Mactumactzá, para cometer desordenes y pillerías, que prácticamente fueron “indultados” desde Palacio Federal, aunque en Chiapas se ha instruido que se aplique el Estado de Derecho con todo el rigor. Además, sería un error perdonar toda una historia de agresiones en contra de la sociedad Tuxtleca, porque los riesgos serian peores. Así las cosas.

El mandatario estatal reitera voluntad de buscar solución a conflictos entre organizaciones.

Ante los escenarios nada agradables que lastiman la armonía y convivencia pacífica de los chiapanecos, el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas destacó que el Gobierno de Chiapas tienen toda la disposición y voluntad de atender y salir adelante en cualquier conflicto, por lo que insistió en el exhorto a los municipios que mantienen alguna diferencia a privilegiar el diálogo y llegar a acuerdos armoniosos, así como actuar de forma civilizada evitando todo acto que provoque violencia y hacer conciencia de que este tipo de problemáticas sociales únicamente retrasan el progreso, desarrollo y bienestar de la entidad.

En este sentido, hizo un llamado respetuoso a las organizaciones campesinas Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de Los Llanos a participar en las mesas de diálogo, a fin de coadyuvar en la búsqueda de la solución al conflicto que se ha registrado durante más de 50 años y de esta manera aprovechar la producción, el trabajo del campo y, sobre todo, vivir en paz entre hermanas y hermanos. De esa forma, precisó, se contribuye al crecimiento del índice de desarrollo humano que atienda las necesidades básicas de las presentes y futuras generaciones. En fin.

Hay candidatos que están entregando despensas y hasta dinero para comprar votos.

Lo que sucedió en el municipio de la Concordia, debe de ser un llamado a la conciencia porque hay ya muchos candidatos a una Presidencia Municipal o diputación local, que están denunciados en las redes sociales por entregar despensas y otros obsequios, inclusive dinero en efectivo en sus respectivos municipios. En La Concordia, la policía Ministerial de Chiapas, catearon la casa de Yolanda Cruz, representante político de Miguel Ángel Córdova Ochoa, llamado ahora “El Enemigo Migue”, candidato a presidente municipal por el PES, donde aseguraron diversos artículos de despensas, entre ellos, harina, avena y leche en polvo, al parecer productos del DIF Municipal de La Concordia, ya que su hijo Miguel Ángel Córdova García, es el actual presidente municipal.

El “Enemigo Migue” se ha convertido en el candidato más odiado de las redes sociales en las últimas fechas. Su negro historial desmedido por la ambición lo ha convertido en un político rancio y es probable que sea el político más despreciable del municipio, además con la infamia de cambiar el poder local entre la misma familia del señalado personaje nada grato. Solo en Chiapas ocurre eso, compra de votos para dejar el poder municipal el hijo al padre.