Asesoría Legal

Violencia psicológica de género

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La violencia contra las mujeres se expresa en diversas formas y espacios de convivencia, se trata de un problema que afecta de manera individual a quienes la padecen, debe entenderse como un fenómeno estructural con repercusiones sociales múltiples, hay palabras machistas de personas que han crecido con esas ideas, no importando si el hombre es profesionista, político, empresario, etcétera, crece con ideas machistas, los hombres machistas son aquellos que creen que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él le ordene, para ello, son bien entrometidas las suegras chismosas y metiches, metiéndose siempre en lo que no les importa, las mamás de sus hijos varones son a aquellos que consienten y que le dan casi casi terapias a la nuera de cómo atender bien al esposo con ideas súper anticuadas y machistas, la mayoría de los hombres no buscan una esposa, una pareja para ser felices entre sí, sino una mamá que los trate exactamente igual que su madre, la mayoría de los jóvenes son consentidos por sus madres, no los ponen a trabajar, estudian, pero de nada sirve porque no están capacitados para enfrentar la vida y mucho menos tienen la madurez para tener esposa o pareja, muchísimo menos, hijos, convirtiéndolos en unos parásitos, machistas y celosos, es como decir, el jefe de familia es el hombre, mas no es así, el jefe de familia es aquella persona que aporta la mayor cantidad de dinero para el sostén del hogar así sea una mujer, hombre o menor de edad, así que, toda su vida han vivido equivocados, de hecho, en el tema de la violencia psicológica es aquella que ejerce el hombre a la mujer, es muy difícil que una relación de pareja se construya desde el comienzo sobre las agresiones físicas, muchas mujeres están tan dañadas que tienen que portar rociador de chile piquín o aparatos para dar toques y poder defenderse, antes de que se produzca la violencia física, que no siempre llega a ser necesaria, se han producido dentro de la pareja una serie de comportamientos de él sobre ella, que son muy difíciles de percibir como violencia, pero que son la esencia de la misma, la violencia psicológica ejercida a la mujer la hace dudar de su derecho o capacidades, ninguneándola, chantajeándola, e incluso, amenazándola con el abandono, o con quitarle a sus hijos, e incluso llegan a la violencia física, violencia psicológica es aquella cuando sus opiniones de la mujer no son tomadas en cuenta en temas familiares, se le culpa de todo lo que ocurre dentro del hogar, continuamente a la mujer le hace dudar de sus capacidades en la toma de decisiones cotidianas para hacerle ver que es él el que tiene que tomarlas, controla el dinero y las finanzas de todo en base las palabras machistas que ellos dicen: “a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero”, dentro de la misma violencia psicológica está el ser celoso o celosa, se controlan las entradas y salidas y tanta es la desconfianza que hasta usan en sus celulares las ubicaciones uno de otro, de hecho, desde que son novios se celan, se dice entre ellos que cuando no se cela no se quiere, son palabras por demás falsas, la mayoría de los novios hombres jóvenes en la actualidad no tienen ninguna autonomía porque son mimados por sus mamás y protegidos de los padrastros o padres, inculcándoles en todo momento que deben demostrar su “hombría” y tener relaciones sexuales inmediatamente con sus novias, haciéndoles creer que son unos don juanes, convirtiéndolos en unos parásitos de la sociedad, inútiles, machistas, misóginos, celosos, posesivos, practicantes de la violencia física y psicológica, andan en busca no de una mujer sino de una mamá o una sirvienta que todo le hagan a ellos, creen que por ser hombres tienen más derecho que las mujeres, no es así, los hombres machistas se la pasan controlando sus relaciones sociales, menospreciando y juzgando a sus amistades, a las mujeres que conviven con hombres machistas las descalifican, le faltan el respeto, les gritan y las humillan, es importante de alejarse de esas relaciones tóxicas, las mujeres cuando andan de novias no se dan cuenta de la situación sino hasta que viven juntos, la culpa no es de las mujeres, pero la responsabilidad de salir de esa situación si está en sus manos, el amor no lo justifica todo, pero si puede llegar a destruirnos, y es que, someter a una mujer a la violencia psicológica lo que se consigue es desconfianza en sí misma, disminución total de su autoestima, confusión, culpabilidad, dudas, tristezas y un daño a veces irreparable a la salud mental, y por supuesto, su salud física se ve afectada, lo más recomendable es asistir a terapias en grupo, son terapias para mujeres que han sido víctimas de violencia física y psicológica, en esas terapias se comparten sus dificultades con otras mujeres que están en la misma situación, jamás un hombre no debe nunca menospreciar a una mujer por su condición física, color, economía, ni por nada, es por ello, que las terapias en grupos es importante, entre todas pueden comprender lo que les pasa, desmontar todas las ideas que las atan a esas situaciones, hay que desentrañar todas sus culpas, y entonces, entender la diferencia entre aquello que te mantiene en la situación de maltrato y aquello que te va a ayudar a salir, por si misma y con el apoyo y la seguridad de todas las del grupo, es muy difícil que haya o exista grupos para tratar terapias en grupo de mujeres maltratadas, no lo hay, pero las mujeres se pueden organizar, crear grupos en face o físicamente en algún determinado lugar, o en casa de una de ellas que viva sola o simplemente rentar un local y crear grupos de mujeres maltratadas, se van a hacer grandes amigas porque son hermanas del mismo dolor, lo importante es que ustedes como mujeres se fortalezcan, tengan la confianza en sí misma y la seguridad, no permitir que un hombre domine su vida, no permitir violencia hacia ustedes, ,merecen todo el respeto del mundo, los hombres estamos agradecidos con ustedes por todo, solo que los machistas jamás lo van a reconocer, si ustedes mamitas tienen un hijo varón hay que enseñarle desde pequeño el respeto mutuo, los valores y cambiar desde ahí el rumbo de México y deje entonces de ser, la cuna del machismo.