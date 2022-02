Viviendas para todo México

Asesoría Legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante salvar a los trabajadores y empleadas de todo el país que hicieron contratos con el Infonavit, ya que se encuentran pagando durante décadas una casa de muy mala calidad, los políticos en general no pueden estar haciendo campaña sin descuidar los intereses de los ciudadanos, es importante preguntarles que es lo que más desean, la mayoría de la gente pide seguridad, trabajo, salud, etcétera, pero se les olvida algo más importante, pedir que les cancelen los créditos ante Infonavit porque las personas cuando tienen 30 años inician a pagar una casa que cuando tenga 60 años la persona apenas la va a disfrutar, las casas de Infonavit las pagan hasta 4 veces más del crédito firmado, toda la vida los trabajadores mexicanos están destinados de por vida a regalar su dinero al Gobierno Federal, el mismo gobierno somete a los patrones a pagar las aportaciones al Infonavit y convertir dicho dinero en puntos, desaparece como por arte de magia, con ese dinero, construyen la vivienda del trabajador del material más corriente, ya que en el contrato jamás se lee una garantía, al contrario, todavía no conforme con el máximo de años a pagar le ingresan un seguro de casa para que el trabajador la pague también por años, seguro que casi nunca es usado porque la ignorancia de la gente cuando no les explicas las cosas ellos no lo entienden, y mucho menos cuando los malos empleados del Infonavit se ponen de prepotentes y altaneros con la clase trabajadora, los empleados no son más que simples empleados del gobierno y deben hacer su trabajo, ellos tragan gracias a las aportaciones de los millones de trabajadores mexicanos, de lo contrario, ya los hubieran corrido a todos porque el Gobierno tiene una Ley de Austeridad que no permite pagar empleados de más, si los millones de empleados de todo México se pusieran a buscar sus contratos o a revisar y sacar cuentas de cuánto van a pagar realmente por una casa se espantarían porque se darían cuenta de que la casa se va a pagar en una cantidad muy superior a la firmada, Mercadotecnia de México está buscando la forma de liberar a los millones de mexicanos para que ya no sigan pagando las cuentas con intereses de usureros, ya que el Infonavit lo que practica es la usura, los trabajadores por no leer correctamente el contrato y por tener una ilusión de una casa propia no les importa pagar por 30 años una casa, casa que es corriente, y que cuando es totalmente pagada muy arriba del precio original se cae a pedazos, de hecho, es un robo lo que por décadas viene practicando el Infonavit, más bien desde su creación en 1972, los millones de trabajadores deben abrir los ojos y meter documentos a Infonavit solicitando una explicación del porque les están cobrando más de lo que deben pagar, se supone que son intereses, pero el gobierno está para ayudar no para perjudicar y menos al trabajador, es importante tomar en cuenta varios factores, uno de ellos de que los trabajadores actualmente atravesaron una situación muy difícil por la pandemia, cuestión que poco le importa al Infonavit y de paso les avienta a los despachitos jurídicos para acosar, amenazar e intimidar a los trabajadores morosos y no darles la oportunidad de preguntarles de cómo les gustaría liquidar su deuda, se debe actuar con mano dura en contra del Infonavit, dicha dependencia actúa de forma usurera, los despachos jurídicos trabajan a la sombra y el poder del Infonavit para acosar, amenazar e intimidar a los millones de trabajadores que tienen compromisos creados con el Infonavit, nadie, absolutamente nadie se ha dado cuenta del enorme robo que está haciendo el Infonavit, es no tener madre estar sacándole a los millones de trabajadores y abusando de su ignorancia, porque ni los mismos trabajadores del Infonavit conocen la Ley del Infonavit, los empleados trabajan bajo un protocolo que viola toda Ley Mercantil y Penal, los trabajadores no puede ser posible que no revisen sus contratos, con todo el dinero que le pagan de por vida al Infonavit están engruesando las cuentas del Gobierno Federal, siendo que es dinero producto del trabajo y esfuerzo de los trabajadores, si los trabajadores pidieran que se les regresara ese dinero que han pagado de más, la economía en todo el país se nivelaría, ya que es dinero propiedad de los trabajadores, no del gobierno, si una persona va al Infonavit y pide que le regresen lo que ha pagado de más sustentado en el contrato y los años seguramente se lo van a negar y de paso podría salir la persona amenazada de ese lugar, ya que como repito, los trabajadores y empleados del Infonavit no saben las leyes Mercantil ni del Infonavit, mucho menos la penal, ya que está penado cobrar intereses muy elevados, nadie está por encima de la Ley, ni el mismo Presidente de la república está por encima de ella, Mercadotecnia de México crea junto con un Diputado Local un proyecto de viviendas a nivel nacional con un costo muy accesible en apoyo a la economía familiar, así como quienes quieran también un crédito pueden accesar a él y queda totalmente congelados los pagos, lo anterior, en apoyo a los millones de trabajadores que están ante Infonavit pagando una cantidad que en toda su vida pagarán, porque incluso, cuando mueren y no hay quien reclame, el mismo Infonavit podría pelear legalmente una casa mediante los despachitos que no tienen abogados sino cobradores, porque la forma de actuar de los despachos jurídicos deja mucho que desear, el objetivo para el país es hacer un millón de viviendas poco a poco, pero antes, que los trabajadores revisen sus contratos y se acaben y se corte la cadena de que los hijos se enganchen con una deuda eterna, casi de por vida ante el Infonavit, Mercadotecnia de México ya se encuentra trabajando para la cancelación de varios números de crédito sustentado en los contratos.