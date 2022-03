Poder y Dinero

Vox, como anillo o el beso al diablo

· Afinidad con la ultraderecha ultraconservadora

· Panistas, en la evaluación de control de daños

· Sacrifican al de redes sociales en el Senado

· Quitar estatua de Colón, demagogia y ridiculez

Aquellos que reprimen el deseo, lo hacen porque es lo suficientemente débil para ser reprimido.

William Blake (1757-1827) Poeta y pintor inglés.

Víctor Sánchez Baños

¿Sabrán en el PAN lo que realmente lo que es Vox?

De acuerdo a su página de internet, esta corriente política en España, liderada por Santiago Abascal, dice:

“VOX es la voz de la España Viva. Un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles al servicio de los políticos. VOX es el partido del sentido común, el que pone voz a lo que piensan millones de españoles en sus casas; el único que lucha contra la corrección política asfixiante. En VOX no les decimos a los españoles cómo tienen que pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias a la sociedad.

“Nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida; en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de tu vida privada. Somos la España que no necesita mirar encuestas ni leerse un periódico para saber cuál es el discurso de moda. Nuestro discurso nace de nuestras convicciones, al margen de si éstas son más o menos populares. En definitiva, VOX es el partido de la España viva, libre y valiente.”

Sin embargo, lo que dice este partido va contra las corrientes de centro derecha, centro izquierda, izquierda e izquierda radical, así como la ultraizquierda.

Ven la política y el gobierno con una visión dogmática de un individualismo y obviamente en contra del socialismo. La ultraderecha se le ha visto como apoyo a las dictaduras y al Nacional Socialismo.

Los ultras, sean de derecha o izquierda, son monocromáticos en economía, política y sociedad. En la socialización o en el individualismo, sacrifican los valores de una sociedad, donde destaca la libertad. Unos van en contra de los gobiernos poseedores de los medios de producción y otros van en favor de que los gobiernos no intervengan ni impidan la libre empresa.

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una clara tendencia socialista, es enemiga de corrientes políticas como la española Vox.

Por ello, le cayó como anillo al dedo, como el maneja las corrientes adversas, el grave error de hacer públicas las reuniones con los dirigentes de Vox, encabezadas por Abascal, quien ha hecho alianzas con las ultraderechas de Italia y Francia.

Por ello, dejan la duda: ¿Hicieron alguna alianza con el PAN? ¿Acción Nacional es ultraderecha en México?

No midieron las consecuencias de acciones de ese tipo y el costo político de las mismas.

El senador Julen Rementería, líder de la bancada panista, fue el que encabezó las reuniones. El objetivo de Abascal, con legisladores mexicanos, es mantener una ofensiva contra el comunismo en América Latina.

El error de esa reunión es la fama que se ha hecho la ultraderecha en Europa. Es como darle un beso al diablo, como alguna vez mencionó José López Portillo, por una reunión que no le gustó a los priistas de quien sería su líder por algunos años.

No pasará a mayores. Y, como dijo AMLO, es mejor que se den a conocer las verdaderas trincheras.

López Obrador, no aplicaría ninguna ley de expulsión del país (artículo 33 Constitucional) a Abascal, a pesar de haber tratado asuntos políticos. Le conviene al Presidente que los panistas cometan esos errores. Le queda como anillo al dedo.

Los panistas, deben reflexionar antes de tomar algunas decisiones. Pensar 2 veces y preguntar, para evitar pifias.

PODEROSOS CABALLEROS

COLON-CDMX

Pues están en el procedimiento para quitar la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma, por órdenes de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pondrán a una mujer indígena en su lugar. La verdad, estoy orgulloso de la sangre que corre en mis venas. La indígena y la española, como el 95% de los mexicanos. Pero, la verdad, me tiene sin cuidado lo que hagan con los fierros. Pero, me obliga al análisis, de actos que nada tienen que ver con la historia, ni mucho menos, con identidad de los mexicanos. ¿Con eso ganarán votos en las elecciones? La quitaron, a Colón, el 10 de octubre del año pasado, dos días antes de que se conmemore el arribo de Colón a costas americanas para dar el mensaje que están con los indígenas. En el sitio se colocará una estatua de la mujer olmeca, como una manera de reconocer a las mujeres de los pueblos originarios. Imaginen la glorieta de Colón que no tiene colón. Como la rifa del avión sin avión. Colón anda en búsqueda de un sitio donde poner su estatua. Demagogia y ridiculez.

B2B

En noviembre próximo, se llevará a cabo en Aguascalientes el encuentro de negocios North America Automotive B2B Meeting, el cual reunirá a las más grandes compañías del sector automotriz de Canadá, Estados Unidos y México, que suman actualmente más de 100 requerimientos de compra por un valor mayor a los 600 millones de dólares. Con este foro organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes y la Cadena de Proveedores de la Industria en México, busca reunir las empresas locales y regionales puedan potencializar las oportunidades de negocio que ofrece el T-MEC para insertarse como proveedoras de esta gran industria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PIRELLI

En Milán, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, y el CEO de Pirelli a nivel mundial, Marco Tronchetti, acordaron una nueva inversión de 36 millones de dólares para incrementar la producción anual a 7.2 millones de llantas en su Planta de Silao. De esta manera Pirelli incrementa su inversión en Guanajuato a 750 millones de dólares desde su apertura, además de que generarán 450 nuevos empleos entre directos e indirectos; se realizará la adquisición de nueva maquinaria automatizada y la utilización e implementación de procesos de última tecnología.

