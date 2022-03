Enrique Jiménez De la Mora*

@quiquejm

¿Y mi subsidio por incapacidad?

El mundo va cambiando de maneras curiosas. Por eso es interesante cómo algunas cosas que antes dábamos por normales, ahora parecerían (por decir lo menos) raras. Por ejemplo, recuerdo bien los VHS. Una cajita negra de aproximadamente 12 centímetros de ancho y 15 de largo con una cinta por dentro, que a su vez llevaba una película. Para poder disfrutar el producto cinematográfico, uno tenía que insertar este objeto en otra caja aún más grande que se conectaba al televisor (de los de antes, de esos que cuando tocaaabas la pantalla te daban una sensación de cosquillas en la punta de los dedos por la estática, creo).

El punto es que si ya habías usado tu VHS debías oprimir el botón de rewind de la caja grande para que toda la cinta volviera al inicio. Un trámite largo y curioso porque comenzabas viendo toda la película al revés y en modo acelerado. Con la tecnología de la actualidad solo debemos apretar un par de botones para acceder a casi cualquier película que se nos antoje ver.

Y así como ahora podemos ahorrarnos una serie de engorrosos rituales para ver una sola película (aunque lo recordemos con nostalgia honestamente era un poco aburrido y fastidioso) así también (gracias al IMSS Chiapas) podemos salvar tiempo, energía y esfuerzo para hacer uno que otro trámite en el banco. Porque ya saben, ir a las ventanillas bancarias es una de las ceremonias que en más de una ocasión ha probado ser el infierno en la tierra.

Les cuento ahora mismo de qué se trata esto. Antes (por ahí de 2017) para poder cobrar nuestros subsidios por incapacidad teníamos que ir hasta el banco para recibir el pago. Qué curioso, uno solicitando incapacidad y debíamos acudir sí o sí hasta nuestra sucursal más cercana para poder cobrarlas. Y se preguntarán… bueno ¿y qué pasaba cuando la incapacidad la solicitabas por, no sé, romperte una pierna? Ah, pues resulta que los pagos caducaban a los 30 días y si de plano te era imposible desplazarte, tenías que ir a una ventanilla a solicitar la reposición del pago cancelado y luego ir a cobrar tu pago al banco. ¡Imagínate nada más!

Pero tenemos buenas noticias, el engorroso trámite de cobro de subsidios se está transformando y lo hace por nuestro bienestar. El departamento de Prestaciones Económicas del IMSS Chiapas implementó el Nuevo Modelo de Pago de Subsidios. Este propone el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para ahorrarnos a las y los derechohabientes, la obligación de acudir al banco a cobrar nuestro subsidio por incapacidad.

Pero ¿cómo se hace esto? se preguntarán quienes ya están en algún infortunio y solicitaron incapacidad (y si no se encuentra usted en esa situación, recomiendo guardar este artículo por si las moscas). Honestamente es de lo más simple: hay que enviar un correo electrónico a subsidios.chiapas@imss.gob.mx. Posteriormente el trámite se derivará a una de las unidades tramitadoras y el proceso será realizado en tiempo y forma gracias a que el IMSS Chiapas creó una base de datos que registra y controla todas las solicitudes recibidas.

¡Bendita tecnología!

Y qué gran diferencia ¿no? Ahora mientras estamos de incapacidad no debemos ir sí o sí al banco y si estamos en la absoluta imposibilidad de desplazarnos no tendremos que hacer doble trámite. Además, en el contexto de la pandemia es de lo más seguro porque ya no tenemos que estar en un lugar cerrado e incrementando las posibilidades de enfermarnos. A fin de cuentas, nos estamos ahorrando tiempo y esfuerzo como derechohabientes. Imagínate, si tener que esperar 10 minutos para que el VHS se recorriera hasta el inicio de la película era un tanto estresante, ahorrarnos idas y venidas al banco es todavía más maravilloso. El IMSS sí está cuidando el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras en Chiapas. ¡Jala Pluma Gallo Giro!

*Licenciado en Ciencias Políticas con Especialidad en Administración Pública y Políticas Públicas.

Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales. I.M.S.S. O.O.A.D. Chiapas.