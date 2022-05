6 de cada 10 egresados aún no buscan empleo

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

¿A qué realidad laboral se enfrentan los jóvenes mexicanos cuando concluyen su educación superior?, ¿Cuántos de ellos logran una inserción productiva o tienen experiencia laboral entre los 18 y 20 años?

De acuerdo con los últimos datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir de un estudio nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior, de los 2.9 millones de jóvenes que hasta hace un año habían concluido su educación media superior, 2.3 millones han tenido al menos un trabajo

De éstos, cerca de 1.7 millones trabajó después de concluir la universidad, 596 mil ya habían trabajado mientras estudiaban y 631 mil no tienen aún ninguna experiencia en el ámbito laboral formal.

Respecto a este punto, de los 631 mil jóvenes que no cuentan con experiencia laboral, 88.2 por ciento reconoció que no ha buscado trabajo y 11.8 por ciento sí lo ha hecho. En comparación con 2016, se observa una disminución de los jóvenes que buscaron trabajo de 5.2 puntos porcentuales respecto a 2019.

Los dos principales motivos por los cuales respondieron que no buscaron trabajo fue porque estudian y no tienen tiempo, seis de cada 10 respondieron así, y porque su familia no lo permite o no tiene necesidad, en casi dos de cada 10 jóvenes preguntados.