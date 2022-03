Analizan crisis de fin de año

La pandemia no solo cambió el sentido de la economía, sino también hubo quien tomó las riendas de su dinero y comenzó a ahorrar, consideró el político José Antonio Aguilar en el programa de Jorge Enrique Hernández

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa Agenda Política de Chiapas, La otra historia, con Jorge Enrique Hernández Aguilar, estuvo de invitado José Antonio Aguilar Bodegas, quien trató el tema “La crisis de fin de año”, con el político.

El invitado comenzó hablando sobre el presente de la pandemia, la presencia de la nueva cepa ómicron y como ha ido desplazando en las últimas semanas a la cepa delta.

Dijo que afortunadamente esta variante de Covid-19 no es más letal que la delta, sin embargo, es más contagiosa, y que aún las repercusiones después de caer en la enfermedad no se conocen concretamente.

Ligado a esto, habló sobre que la pandemia no solo vino a cambiar completamente el sentido de la economía, cerrando negocios, sino también hubo quién tomó las riendas de su dinero y comenzó a ahorrar por lo que fue algo positivo.

“Hay muchas personas que dejaron de salir, que prefirieron comer en casa, ahorrarse dinero, no gastar demás, pero en estos momentos estas personas están ahogados, desesperados en salir a la actividad social, yo creo que es momento de analizar lo que pasó, lo que alcanzamos y no, los retos y como prepararnos para ellos y en esto lógicamente espero y deseo que también a nivel nacional ya se defina una política de integración, de atención a todos los aspectos que hasta hoy no se han atendido, porque parece que solamente ahorita han sido importantes los proyectos prioritarios del presidente (Tren Maya, Aeropuerto, Dos Bocas) y se pone de lado otras necesidades”.

Explicó que es necesario que la atención a la enfermedad del Covid, sea tratada de forma distinta; “hay que reconocer que está teniendo (AMLO) finanzas sanas en el manejo de la obra pública, han revolucionado mecanismos de recaudación, pero es importante no dejar de lado algo importante que la nación esté unida y no dividida y confrontada”.