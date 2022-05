Caravana avanza lento y acechada por la GN

Sigue unido grupo de unas 3 mil 500 personas, pero lo agobia el calor y las largas caminatas

José Cancino/Huixtla

La caravana migrante avanzó ayer desde el municipio de Huehuetán hacia Huixtla a paso muy lento, en una distancia de más de 15 kilómetros para poder descansar y recobrar energías, con la intención de reanudar su marcha hacia el siguiente destino: Villa Comaltitlán.

Acechados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), que han montado operáticos adelante y detrás del grupo de extranjeros, la caminata se ha prolongado por horas debido a que toman descansos intermitentes para evitar la deshidratación de mujeres y niños.

En estas redadas, al menos 70 extranjeros han sido asegurados y subidos a los vehículos oficiales del INM. Se trata de hombres y mujeres que intentaron acelerar el paso y se despegaron el grupo mayor y fueron acorralados por estos operativos.

Ariel Denis, uno de los tantos migrantes que viaja en el contingente, expuso que tuvo que huir de Honduras por las extorsiones de pandilleros que lo obligaron a vender droga. Una noche en cuanto pudo, tomó a su hijo pequeño en brazos y salió hacia México.

Ahora su destino es la Ciudad de México y, si el destino se lo permite, llegar a alguna ciudad de Estados Unidos.

“Yo no podía vivir más en mi país, era eso o que me mataran porque no alcanzaba la meta de dinero que ellos querían, así que ahora estoy aquí tratando de sobrevivir, pero ya más tranquilo”, relató.

Las altas temperaturas en la región sur de Chiapas han provocado la disminución en fuerza para avanzar más rápido de la caravana. Una decena de migrantes, al menos, ha recibido atención médica por desmayos o excesivo cansancio.

La caravana ingresó a la mancha urbana de Huixtla a eso de las 16:30 horas, y tras caminar unas siete avenidas se colocaron en el domo de la cancha deportiva del barrio Guadalupe, justo en el mismo sitio donde hace menos de un mes otra caravana de extranjeros fue encapsulada y desarticulada en horas de la madrugada. Sin embargo, fueron movidos a la iglesia de San Francisco.

La próxima parada de la caravana es el municipio de Villa Comaltitlán, a unos 15 kilómetros del punto donde descansaron.