Denunciarán penalmente a Jerónima Toledo

Janet Hernández/ San Cristóbal

Por la falta de entrega de los estados financieros y cuenta pública e incumplimiento en obra pública dentro del proceso de entrega-recepción, el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, ordenó al departamento jurídico interponer de manera inmediata denuncias penales en contra de la expresidenta Jerónima Toledo Villalobos.

Así también, al ex síndico municipal, Miguel Ángel de los Santos Cruz; al ex tesorero, Alfredo de Jesús Pérez Díaz y ex director de Obras Públicas, Víctor Hugo Tovilla Borras.

Durante la sesión extraordinaria pública del cabildo, realizada la tarde del miércoles, el tesorero municipal, Armando Oltra Paniagua, explicó al pleno del Ayuntamiento que dentro del proceso de entrega-recepción, únicamente se han realizado los trabajos de revisión en cuanto a mobiliario y equipo de oficina.

“En cuanto a los estados financieros, la cuenta pública se cerró la semana pasada y es el momento en que no la regresan, ya que se le brindó al ex tesorero para recabar las firmas correspondientes y es hasta este momento que no las ha entregado”, aseveró.

Agregó: “Tenemos que recibir la cuenta pública ya firmada porque es parte del proceso de entrega-recepción en los formatos financieros para ya proceder a hacer lo correspondiente a la culminación de este proceso. Sin embargo, según la ley y por el tiempo que se marca, los ex funcionarios ya cayeron en omisión por comisión debido a que el tiempo de prórroga que ellos pidieron se terminó”.

Precisó que hasta el momento la tesorería municipal no ha realizado la entrega-recepción de nada, debido a que el ex tesorero no ha querido llevar a cabo dicho proceso, por lo que se ha realizado la notificación ante el Órgano de Fiscalización Superior de todas las anomalías en que están incurriendo los servidores públicos salientes.

En tanto que el alcalde sancristobalense explicó al cabildo que las cuentas de la pasada administración están siendo embargadas y no hay quién defienda esos recursos que ascienden a los 3 millones de pesos aproximadamente, ya que ellos las tienen en su poder.

Finalmente, pidió al tesorero que se investigue la compra del terreno donde sería proyectada la construcción del rastro municipal, cuyo monto de compra es de 12 millones de pesos por hectárea y que por la ubicación sería imposible construir un rastro en esa zona y que se denuncie penalmente a la o las personas que hicieron esta adquisición.

CORRUPCIÓN EN PANTEÓN

Tumbas profanadas, cuerpos exhumados, tráfico ilegal de criptas y capillas, negocios y contratos privados entre particulares y toneladas de escombros acumulados es lo que se observa en el panteón municipal de San Cristóbal de Las Casas.

La complicidad de funcionarios de la pasada administración municipal que concluyó el pasado 30 de septiembre, con funerarias y albañiles provocó la comisión impune de varios delitos y quebrantos financieros a la tesorería municipal, sin que exista una sola investigación al respecto ni por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento ni por la agencia del Ministerio Público.

Diversas familias que acudieron al panteón municipal a depositar ofrendas florales durante el tradicional festejo del Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, no encontraron a sus difuntos y en sus criptas ya había otras personas sepultadas.

Con el visto bueno del ex administrador del panteón municipal, grupos amafiados de albañiles aprovecharon que el panteón estuvo cerrado por más de año y medio, como medida sanitaria por la pandemia del coronavirus y ante la creciente demanda de espacios por el elevado número de fallecimientos, de manera impune y fuera de la legalidad, traficaron y vendieron espacios sin importarles exhumar cadáveres, profanar tumbas y cambiarles de dueño a las ya existentes.

“No encuentro a mi hermanita, la tumba de mis primos ya no está, a mi mamá la desaparecieron, a mi hijo lo sacaron de su tumba y su lote fue vendido a otras personas”, son entre otras inconformidades y molestias que hay entre las personas que poco a poco fueron visitando el panteón y se llevaron la sorpresa y el coraje de su vida.

Indicaron que la nueva administración del panteón municipal dice no saber nada, que eso lo hicieron los de la administración pasada que ya no están y que existían los permisos de las direcciones de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano para darle trámite a la compra venta de espacios para sepultar a otras personas en tumbas asignadas por las propias funerarias, que son en su mayoría las intermediarias con el Ayuntamiento y los dolientes de un funeral.

Personas indignadas por esta corrupción, complicidad, tráfico de influencias y negocios privados en el que han convertido al panteón municipal al amparo del poder municipal y de la ley, exhibieron recibos simples, sin folios, contratos hechos de puño y letra del pasado administrador, demuestran que mientras ellos vendían los espacios de 8 hasta 70 mil pesos dependiendo la ubicación de la cripta, a la tesorería municipal solo ingresaban de 250 a 900 pesos.

Lo que demuestra que entre el administrador, las funerarias y los albañiles, se quedaban con la mayor parte de las utilidades que podrían rebasar varios millones de pesos durante 2020 y el primer semestre de 2021, ya que por el coronavirus se registraron hasta 25 sepelios en un solo día, lo que generaba ingresos irregulares hasta por un millón de pesos.

En diferentes zonas del panteón se observan cruces, depósitos de agua y flores destruidos, escombros amontonados sobre las capillas, producto de la cantidad no cuantificada de tumbas que han cambiado de dueño sin que ninguna autoridad se dé por enterada.

Los afectados ignoran cuál es el procedimiento a seguir, porque todos los recibos y contratos que tienen son simples, no es papelería oficial del ayuntamiento, lo que demuestra claramente que la venta de lotes, capillas, criptas y espacios, la exhumación de restos mortales de personas fallecidas, la demolición de las tumbas y comercialización de los espacios con nuevos clientes, se dio como un negocio particular cuando el panteón es público y lo administra el ayuntamiento.

Por la vía administrativa, deberá intervenir la contraloría municipal para sancionar a los servidores públicos que por acción u omisión permitieron, toleraron o incluso fomentaron este comercio ilegal de espacios y la Fiscalía de Justicia del Estado a través del Ministerio Público debería iniciar una carpeta de investigación porque exhumar e inhumar cadáveres, solamente procede mediante un mandato judicial producto de alguna investigación que el caso amerite, fuera de eso es totalmente ilegal poder llevarla a cabo.