Desfalcos por 17 millones de pesos en San Fernando

La gestión de Juan Antonio Castillejos está bajo el ojo de la ASE, por presuntos desfalcos a la Hacienda Pública; inflan y duplican facturas y reportan obras fantasmas, entre las irregularidades

Ainer González /Diario de Chiapas

El Ayuntamiento de San Fernando, que encabeza Juan Antonio Castillejos Castellanos, está bajo el ojo de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) por presuntos desfalcos a la Hacienda Pública que rondan los más de 17 millones de pesos.

Por incumplimientos, irregularidades, duplicidad de pagos y otros más, la ASE reveló en el Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/037/2021 de la Cuenta Pública 2020, que el Ayuntamiento de San Fernando presentó en ese año 14 observaciones de tipo económico por un importe de 17 millones 344 mil 387 pesos con 78 centavos, donde los mayores perjuicios se localizan en las asignaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

PLAGADO DE IRREGULARES

En el informe de 67 páginas, la Auditoría desglosa observaciones determinadas de la revisión a los egresos con recursos locales y de las participaciones federales, donde se emite la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de San Fernando, por posibles responsabilidades administrativas.

Con respecto a los egresos con recursos locales, la ASE advierte de posibles daños o perjuicios a la Hacienda Pública por la compra de alimentos, prendas de seguridad y protección personal que no se justificaron, cuales oscilan a los 100 mil 920 pesos con 25 centavos; esto aunado a la prestación de servicios de asesoría jurídica, impresiones oficiales que no demostraron su destino y aplicación, y por la reparación y mantenimiento de equipo de transporte, por gastos de orden social y cultural en donde se estima un desfalco por 815 mil 965 pesos con 7 centavos.

Además, el organismo expone que para la realización de diversas festividades durante la pandemia —que contravinieron a las acciones implementadas por el Estado para la mitigación y control de los riesgos para la salud causado por el COVID-19— se presume un daño económico por 58 mil 25 pesos con 80 centavos, en donde encontró duplicidad en el pago de servicios; mientras que por el concepto de ayudas a organizaciones y personas (Ayudas Culturales y Sociales) también se estima un perjuicio de 56 mil pesos.

GASTO FEDERALIZADO

En cuanto a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), la ASE puntualiza que en diversas auditorías se constató la adquisición de bienes por arriba del precio adquirido en el mercado, donde asimismo los recursos no se administraron con eficiencia, eficacia y economía, por lo que considera de un daño de 536 mil 710 pesos con 26 centavos.

En este mismo mecanismo de aportaciones federales, el órgano auditor refiere que por la realización de obras públicas se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los verificados físicamente en su ejecución, en donde se estima de un perjuicio por 59 mil 323 pesos con 97 centavos; así como por la realización de obras de drenaje irregulares por un monto de 1 millón 89 mil 541 pesos con 96 centavos, debido a que la obra descarga sus residuos en una sima contaminando el subsuelo.

Aunado a lo anterior, la ASE estima de un probable daño o perjuicio en el proyecto de mejoramiento de carretera por un monto de 879 mil 252 pesos con 65 centavos.

Asimismo, señala que se encontraron deficiencias en la construcción de un techado para espacio multideportivo en la localidad “Monterrey”, en donde se considera un probable desfalco por 421 mil 613 pesos con 93 centavos.

Sin embargo, la Auditoría destaca de un probable daño a la Hacienda por 4 millones 485 mil 222 pesos con 8 centavos por defectos o vicios ocultos a las obras dentro de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); un desfalco por 6 millones 339 mil 371 pesos con 83 centavos al no acreditar la veracidad de los gastos registrados del pago a empleados, sueldos y salarios, gratificación de fin de año, pago de 2 por ciento sobre nómina y seguro de vida de la contratación de sus servicios requeridos en el desempeño de las funciones.

En esta suma de irregularidades, la ASE informa de un probable perjuicio de 902 mil 439 pesos con 98 centavos por la realización de obras que no proporcionan ningún beneficio al Ayuntamiento; así como de un daño de 400 mil pesos por no ejecutar y priorizar el estudio y evaluación del proyecto de construcción del Parque Central; y también de un probable desfalco por 1 millón 100 pesos al no dar cumplimiento a la normatividad establecida para rellenos sanitarios en el proyecto “Mantto de Basurero Municipal”, tomando en cuenta que la maquinaria y camiones de volteo con material mejorado que se arrendó no corresponden a la razón social del proveedor, donde asimismo, este último no presentó ninguna documentación requerida.

Estas tres últimas observaciones, apunta la ASE que fueron financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.