Destacan respaldo de Presidencia

Al participar en la Conferencia de Prensa matutina, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó sobre los avances de la Estrategia de Vacunación anti COVID-19, así como en materia de seguridad, migración y salud en la entidad, al tiempo de refrendar el compromiso y la voluntad de su gobierno de sumar esfuerzos y trabajar en unidad para lograr la paz, el bienestar y progreso de Chiapas y México, con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde las instalaciones de la VII Región Militar, el gobernador reconoció la atención que el mandatario nacional ha brindado al magisterio chiapaneco, cuya manifestación le impidió ingresar al cuartel para participar en la conferencia, y destacó que México tiene un presidente demócrata que en todo momento privilegia el diálogo a fin de resolver los asuntos del país, principalmente los conflictos y las diferencias con las organizaciones.

En este marco, también agradeció las gestiones de la Federación para garantizar el abasto de vacunas anticovid a Chiapas, lo que ha permitido proteger la salud y vida de la población ante esta emergencia sanitaria, y que, aunado a la labor del personal de salud y el comportamiento del pueblo, contribuye a que el estado continúe en semáforo verde y con la tasa más baja de casos, defunciones y de ocupación hospitalaria por esta enfermedad.

Sostuvo que la entidad está preparada ante el regreso a las clases presenciales en las 19 mil escuelas de nivel básico y medio superior, el próximo ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, gracias a la disposición de las madres y los padres de familia, docentes y trabajadores de la educación, quienes han colaborado para que las escuelas estén listas en este retorno a las actividades escolares.

Destacó que como resultado del trabajo comprometido y responsable que realizan el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional y las instancias de procuración de justicia que integran la Mesa de Seguridad, se han entregado resultados favorables en este rubro, ejemplo de ello es que Chiapas se mantiene en segundo lugar nacional, con la menor tasa de delitos de alto impacto y de incidencia delictiva general.

Tras subrayar que, ahora más que nunca, se garantiza el Estado de Derecho y se protege el patrimonio de las personas, Escandón Cadenas precisó que en este gobierno se han recuperado más de 40 mil hectáreas que se encontraban invadidas, incluyendo predios particulares y áreas naturales protegidas. De igual forma, detalló que han bajado al cien por ciento las extorsiones, y se ha logrado de manera importante la disminución de los casos de secuestro, además de apuntar que ningún caso de feminicidio ha quedado impune.

En materia de migración, sostuvo que se han rescatado a más de 15 mil migrantes, y explicó que no habrá tregua para castigar a traficantes de personas. Asimismo, subrayó el avance en la pacificación de los pueblos y comunidades, ya que se trabaja a través de mesas de diálogo para la resolución de los conflictos en los municipios de Pantelhó, Venustiano Carranza, Aldama y Chenalhó.

En un mensaje en video transmitido al final de la conferencia matutina, el presidente de la República enfatizó que su gobierno respeta el derecho a manifestarse, sin embargo, aseguró que no se someterá a ningún grupo de interés creado, sobre todo porque desde el inicio de su administración ha impulsado distintas acciones a favor de las y los maestros de México, con quienes ha mantenido un diálogo permanente.

Así también, dijo que aún estando frente a un cuartel militar, no se usó la fuerza, ya que como parte del proceso de transformación que se lleva a cabo en el país, se privilegia la no violencia, la razón y el derecho. “Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosa con ningún grupo de interés creado; estamos ofreciendo el diálogo”.

Entre otras acciones, puntualizó que en su gobierno se ayudó a cancelar la “mal llamada Reforma Educativa” y quienes fueron despedidos por esa reforma ya están reinstalados, se ha avanzado en la basificación de maestros, se otorgan 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes y, como nunca antes, están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento.

“No tenemos pendientes con los maestros, éste es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos”, expresó.

Al exponer que en materia de seguridad pública, Chiapas ha logrado avances sustanciales al disminuir delitos de alto impacto y de incidencia general, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer los operativos integrales en los que las Fuerzas Armadas han contribuido para el fortalecimiento de la seguridad en el estado, así como su participación en la entrega de apoyos de distintos programas sociales.

Respecto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional sobre la atención a emergencias sanitarias del COVID-19, el funcionario federal mencionó que en el estado han colaborado en el traslado de 2 millones 556 mil 5 vacunas, de las cuales 889 mil 680 han sido transportadas por vía terrestre y un millón 666 mil 325 por vía aérea. En atención a desastres se ha tenido la intervención en 115 incendios forestales, 29 lluvias, ocho tormentas tropicales y seis incendios urbanos; en cuanto a búsqueda y rescate, dijo, se han atendido 272 eventos y se ha asistido a 142 personas.