Entrega Rutilio beneficios a Cacahoatán

· Huertos y producción de traspatio, electrificación y equipos a policías, los apoyos; encabezó gobernador el arranque de la 2ª Entrega de Proyectos de Huertos Familiares Comunitarios, Enseres Domésticos y Fomento Familiar a la Producción de Traspatio

· Inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el barrio La Unidad, uno de los más importantes de este municipio

M de R / Diario de Chiapas

Durante su gira por Cacahoatán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la 2ª Entrega de Proyectos de Huertos Familiares Comunitarios, Enseres Domésticos y Fomento Familiar a la Producción de Traspatio 2021, inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el barrio La Unidad y benefició a policías municipales con equipamiento.

Desde este municipio del Soconusco, el mandatario resaltó que a través de los huertos y la producción en traspatio se contribuye a la seguridad alimentaria, abonando al bienestar, principalmente, de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con hijas o hijos menores de cinco años o que presenten alguna discapacidad.

“Estamos fomentando la soberanía alimentaria, dándoles lo necesario para que puedan trabajar estas actividades que dan oportunidad a las familias para que vivan bien, con mejor alimentación y un trabajo honesto, sostenible y sustentable, privilegiando a las mujeres de todos los municipios”, enfatizó.

Tras explicar que en esta segunda etapa se beneficiará a 55 municipios, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaria González Flandez, precisó que las dos entregas de ambos proyectos suman una inversión de 65 millones de pesos. En el caso de Huertos Familiares se repartirán más de 12 mil paquetes con herramientas, semillas y fertilizantes, mientras que el de Producción de Traspatio favorecerá a casi 8 mil mujeres con 22 aves cada una.

Por parte de las beneficiarias de los proyectos alimentarios, Mirna Amanda Vicente Velázquez agradeció esta ayuda que, acotó, será de gran beneficio para la economía familiar y el sustento alimenticio. «Lo recibimos con gran alegría porque son apoyos gestionados por un gobernador que pone los ojos en la gente más necesitada».

En cuanto a la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Escandón Cadenas aseguró que hoy se invierten los recursos en obras que la población realmente necesita, como es el servicio básico de energía eléctrica, que les permita incrementar el índice de desarrollo humano y favorezca a las familias a nivel social y productivo.

“Es un derecho humano que la gente tenga electricidad, no es posible que Chiapas produzca electricidad y no haya en nuestra propia casa. Seguiremos invirtiendo para que la gente goce de este servicio, continuaremos apoyando a Cacahoatán y atendiendo sus prioridades, no les vamos a fallar”, apuntó.

A su vez, el secretario de Obras Públicas, Angel Carlos Torres Culebro, dijo que esta red da a las familias acceso a benefactores básicos que no tenían, como aparatos que les haga la vida más fácil. Dejó en claro que este gobierno no improvisa y se enfoca en resultados, con obras terminadas y no fantasmas, que ayuden a mover indicadores de rezago y pobreza.

El integrante del Comité de Obras del barrio La Unidad, Carlos Ventura Ruiz, agradeció a las autoridades por hacer realidad este proyecto que por más de 20 años habían solicitado. De esta manera, aseveró, se puede constatar que la Cuarta Transformación está llegando a los hogares más marginados de Chiapas.

Al hacer entrega de equipos a policías de Cacahoatán, el jefe del Ejecutivo estatal expresó que dignificar la labor de las mujeres y hombres que cuidan de las familias chiapanecas, es fundamental para fortalecer la seguridad: “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno damos seguimiento e invertimos en este rubro, dignificamos a las policías con mejores espacios, equipos y uniformes porque la seguridad es el primer paso hacia el progreso”.

Luego de detallar que, en menos de tres años, Chiapas pasó del 18 al 66 por ciento en certificación policial, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, precisó que este equipamiento responde al rezago que tenía y refuerza las acciones para la prevención y combate al delito.

El alcalde de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, agradeció el respaldo del gobierno estatal al responder a las necesidades de su pueblo, con el equipamiento policial, la ampliación de la red eléctrica, y los apoyos para la sustentabilidad y autosuficiencia alimentaria. Agregó que estas acciones son ejemplo de que hoy las autoridades luchan contra la pobreza y velan por la seguridad, por ello, su gobierno se suma a esta tarea de garantizar mejores condiciones.

Asistieron: el diputado federal José Luis Elorza Flores; la diputada local Yolanda del Rosario Correa González; la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloina Hernández Aguilar; los alcaldes de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altúzar; y de Metapa de Domínguez, Leobardo López Morales, así como beneficiadas de los proyectos y policías municipales.