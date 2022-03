“Estaré en las boletas”: Monreal

· Tras reconocer que no tiene el apoyo del presidente AMLO, el senador Ricardo “cree que puede ganarles –a sus contrincantes- a la buena, en debates, en ideas, en principios, en conocimiento y experiencia”

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En entrevista exclusiva con Verónica Rodríguez, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, habló sobre la presentación de su libro “Otro campo ¡es posible!”, en su visita al estado de Chiapas.

Político y catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Monreal Ávila tiene en su haber 35 libros, siendo el tema del derecho agrario una materia pendiente que tenía y fue resuelta en el libro que presentó en la entidad.

“Este libro es como una especie de solidaridad a los problemas que ahora padecemos desde hace varias décadas, y en este describo que el campo, sí es posible que sea solución; no debe ser un ente de pobreza ni de violencia, sino que el campo es la solución en nuestro país”.

El escribir sobre el campo mexicano; el ejido, la comunidad, la pequeña propiedad y los distintos sistemas de la tierra que existen en México, es remontarse a la historia que ha tenido nuestro país en materia de tenencia de la tierra, de dotación de tierras, entre otros aspectos.

BOLETAS DE 2024

Al ser cuestionado si se ve en las boletas de 2024 a la Presidencia de la República, el senador contestó que sí, “te respondo con toda categoría, sí… he luchado por más de 40 años en el servicio público y casi 24 años con el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador; desde 1997 estoy participando con el presidente y soy fundador de Morena, militante de Morena, aliado del presidente, aliado de la 4T y sí me veo en las boletas del 24, he dicho que una vez que lancen la convocatoria de Morena, me voy a inscribir y estoy tratando de mantener la confianza de los de abajo porque yo soy de los de abajo y quiero tener la confianza de los de abajo”.

Dijo sentirse muy tranquilo porque lo conoce mucha gente, “ahora que compitamos cuando la convocatoria se lance, caminaré por todas partes para que me conozcan, conozcan mi propuesta, mi diario y lo que estoy intentando hacer por el bien del país”.

Expresó que tomará el ejemplo de AMLO, ya que fue el presidente que más apoyo ha tenido, “así como el presidente, que lo llevó el pueblo (a la presidencia), yo quiero que el pueblo nos ayude, por eso acudo a los de abajo para que juntos podamos llevar hasta el más alto nivel de la política y continuar la profundización de la vida democrática del país, continuar con este cambio de régimen que empezó el presidente de la República y que debe de continuar, Morena debe seguir gobernando el país en 2024 y por eso estamos intentando mantener la unidad y cuidar todo el proceso que vendrá después de 2023”.

Uno de los cuestionamientos al senador fue que, si AMLO toma la decisión de que la participación para la silla presidencial fuese de una forma distinta y no dejasen participar a Monreal Ávila, este pudiese romper de las filas morenistas, el político señaló lo siguiente:

“Yo respeto la opinión del presidente que, desde mi punto de vista, el proceso que se lleva a cabo para seleccionar al candidato o los candidatos a los puestos de elección popular, está agotado, que ha sufrido deterioro y que hay credibilidad escasa en este tipo de mecanismos de selección de candidatos, y he dicho que Morena debe evolucionar, que Morena debe actuar con audacia y realizar elecciones primarias para seleccionar el candidato a la presidencia pero también para gobernadores, diputados y a ayuntamientos”.

Dijo que mundialmente este es un mecanismo muy socorrido e incluso es obligatorio legalmente que los partidos recurran a elecciones primarias para seleccionar a sus candidatos y sus futuros presidentes o jefes de estado o legisladores.

“Yo no intento confrontarme con el presidente, pero si pienso que es la hora de experimentar elecciones primarias, que el partido debe evolucionar a métodos mejores para que la gente tenga más confianza en los procesos internos, es más creo que debería ser obligatorio para todos los partidos políticos que existen en México”.

Verónica Rodríguez preguntó al legislador si sentía que le estaban poniendo obstáculos a la carrera presidencial, el político respondió, “yo siempre he caminado con la adversidad nunca ha sido fácil para mí, he sido tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador de mi estado, alcalde de la Ciudad de México y siempre ha sido difícil lucha, he remado contra corriente y creo que esta vez no será distinto, pero me debo al pueblo y por eso te decía, yo soy de los de abajo y estoy tratando de lograr la confianza de los de abajo y por esa razón tengo mucha confianza de lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo, tengo la capacidad acumulada por la experiencia y me siento con plenitud para enfrentarme a los desafíos del México moderno”.

Una de las encuestas salidas hace poco tiempo ponen a Ricardo Monreal en cuarta posición a la presidencia de la República, por detrás de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrad y Luis Donaldo Colosio Rojas.

En este sentido dijo que no le espanta esta situación, ya que aún no inicia formalmente la carrera a la presidencia de la República y dijo que estando ya en precampaña las cosas cambiarán.

“Me colocan con 12 puntos a tras de Colosio, no me preocupa porque no ha empezado y si ya me colocan con 12 puntos sin tener la exposición mediática de ellos y no tener el recurso que ellos tienen y la posibilidad de salir todo el día en los medios con el presidente a un lado, pues estoy del otro lado; creo que puedo ganarles a la buena, en debates, en ideas, en principios, en conocimiento y experiencia, creo que la gente puede mirar hacia una opción dentro de Morena que continúe con los principios que creamos en Morena; no me voy a ir voy a luchar dentro de Morena para poder encabezar la candidatura presidencial”.