Incluir a policías para vacunación

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Ante la continuidad en los contagios de covid-19 los policías, agentes de Tránsito, personal de limpia y aseo de Tuxtla Gutiérrez, también deben ser una prioridad en los esquemas de vacunación, solicitó la presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, Adriana Guillén Hernández.

En un oficio dirigido a la Secretaría de Salud del estado, recordó que el personal de estas tres áreas no suspendió sus actividades desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, y ha contribuido con su trabajo a que la capital no se paralice, no obstante, destacó que “ellos también arriesgan su vida”.

“Solicito que sea considerada mi petición para que sean considerados en la campaña de vacunación contra el virus, que se realiza en el estado”, pidió en el documento dirigido al titular de la dependencia, José Manuel Cruz Castellanos.

Y no es solo que al estar todos los días en la calle tengan un riesgo mayor de contagio, sino que al volver a sus casas también sus familias pueden resultar afectadas, enfatizó la funcionaria, quien confió en que su petición será atendida lo más pronto posible, para garantizar que áreas prioritarias de la capital continúen con un funcionamiento normal y seguro.

Recordó también que la mejor vacuna es la prevención, por lo que reiteró su compromiso para coadyuvar en el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia no solo entre el personal de estas áreas, sino de todos los trabajadores del gobierno de la capital.

“Lo que pedimos a la ciudadanía siempre, es el cuidado, la prevención es fundamental para que las personas rompan con la cadena de contagio, a estas alturas en que Chiapas se encuentra en semáforo amarillo”, concluyó Guillén Hernández.