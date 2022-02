Plan para atender violencia política contra mujeres

A. Marroquín /Diario de Chiapas

Con el fin de brindar una atención rápida y expedita a mujeres víctimas de violencia política, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) presentó este 25 de enero de 2021 el instrumento: “1, 2, 3 para atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG)”.

De forma virtual, las consejeras del IEPC expusieron la importancia de la creación de protocolos y mecanismos para erradicar el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres por razón de género.

En su participación, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del IEPC, manifestó que el instrumento interno tiene como propósito generar conciencia, a fin de que como sociedad se vayan rompiendo con los estereotipos de género, “que sin duda son estereotipos muy arraigados”.

A lo anterior, la funcionaria electoral abundó sobre la Guía Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, sobre el Manual del Procedimiento Especial Sancionador en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como del Protocolo Interno para Identificar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; instrumentos que proporcionan medidas de protección y medidas cautelares que puedan detener el daño hacia las mujeres.

“Nos va a permitir que cada una y que cada uno de los servidores públicos que atiendan a una víctima de violencia, sea en oficinas centrales, o sea en los distritos o consejos municipales o distritales que instalaremos el próximo 3 de marzo, para que sepan cómo deben de actuar, cuáles son los pasos que tienen que seguir para esta atención, de tal forma que no traigamos a la víctima de una institución a otra y con esto lo que generemos simplemente logremos revictimizarla”, puntualizó.

Por su parte, Sofía Martínez De Castro de León, consejera electoral del IEPC, dio a conocer que estos mecanismos son muy fundamentales para poder actuar conforme a derecho, pero sobre todo para auxiliar a las mujeres que son víctimas de violencia.

“Como instituto es muy importante contar con herramientas… que nos permitan actuar de manera oportuna y diligente para apoyar en cualquier momento a las mujeres que en su legítimo interés aspiren a un cargo de elección popular”, dijo.

Martínez De Castro de León enfatizó que la guía ciudadana para identificar y denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, busca orientar sobre el proceso de queja y el acceso a la justicia, mientras que el manual de procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pretende que se conozca la ruta que siguen los casos, y el protocolo interno para identificar la violencia como una norma de atención que el IEPC y demás instancias deben dar acompañamiento.

“Esta guía ciudadana busca ser un instrumento que oriente de alguna manera a las mujeres chiapanecas y a las instancias relacionadas con la defensa de los derechos políticos electorales, con el cual se pueda facilitar el proceso de queja o denuncia”, comentó.

Al respecto, María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del IEPC, habló respecto al procedimiento especial sancionador y sus fases.

Para hacer posible la sanción a dichas conductas, manifestó que el procedimiento funciona como una herramienta jurídica, “es un procedimiento sumario e idóneo para hacerse valer esas conductas”.

Sin embargo, aclaró que para dicha herramienta es fundamental que las víctimas cuenten con los elementos necesarios para sustentar la denuncia. “Las pruebas son muy necesarias para el procedimiento especial sancionador… dando al instituto los elementos”.

INVITADOS

Por otro lado, Karla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, subrayó tres razones por las cuales los procedimientos no se llevan a cabo.

A ello, indicó que las mujeres no conocen sus derechos y no identifican la violencia, pero en otros casos no conocen las vías en dónde se pueden defender o por temor, miedo, no ejercen su derecho “porque a lo mejor una situación personal complicada deciden no denunciar”.

Asimismo, agregó que “se está relacionando o coordinando al sistema nacional de víctimas… otro de los problemas, que mujeres están en esta situación carecen de los recursos”.

En contraste, Ernesto López Hernández, fiscal electoral de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), consideró como fundamental y necesario que la ciudadanía se informe respecto a este tema, el cual sigue presentándose pese a las leyes establecidas. “El conocimiento a la ciudadanía a lo que constituye la violencia en razón de género”.