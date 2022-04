PRI a AMLO: ¿Cuál es la prisa?

Al tricolor nadie lo presiona, responde Alito Moreno por tema reforma eléctrica

Agencias/ Diario de Chiapas

México. – El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no hay prisa en definir su postura acerca de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, por lo que precisó que a su “partido nadie lo presiona”.

“Nadie presiona al PRI, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición”, expresó en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Señaló que su postura se dará a conocer luego de revisar, analizar y escuchar todas las voces acerca de lo que se propone en la iniciativa.

“El PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país, hemos recibido la iniciativa la hemos estado revisando y la vamos a discutir, tenemos que escuchar la propuesta de lo que hay”, aseguró.

El líder tricolor indicó que lo anterior permitirá “profundizar en el conocimiento de lo que hoy se propone”, a fin de que sean los actores de la sociedad, los empresarios, los servidores públicos, y los ciudadanos, quienes determinen la viabilidad de la reforma.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, advirtió que la iniciativa sí requiere ser analizada, “no porque la actual sea mala”, sino porque contiene nuevas disposiciones en las que debe legislar, como lo es el tema de litio.

En esa materia, consideró “sospechoso” que sus propios aliados no quieran abordar ese tema.

“Lo que hoy está a debate es el futuro de la energía del país, y lo que veo por ahí es que pareciera que alguien dice, “que el PRI vote en contra y así no discutimos lo del litio”, digo, si entramos al tema del sospechosismo, aquí todos somos sospechosos y todos son objeto de sospecha, ¿por qué no se quiere debatir el tema del litio? Hay quienes dicen que el litio es el mineral del futuro, pero hay quienes dicen que no, y piden “ya no discutan lo del litio, que se quede como está y vámonos todos a la casa”, esos son los que me preocupan. Si el litio es importante o no que nos digan los expertos, pero pedir que no se discuta el tema del litio, pues yo también sospecho, con todo respeto”, aseveró.