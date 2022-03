Pura retórica la de Bonifaz: Zuarth

· En debate parlamentario, el priísta le reclamó al morenista que “no son tiempos de caer en triunfalismos, ni tomar la tribuna para alabanzas estériles y sin contenido, este debe ser un Congreso que le sirva a Chiapas”

A. Marroquín / Diario de Chiapas

En la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, el ánimo y la discusión entre miembros del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya empezaron a “calentarse”.

Entre dimes y diretes, los diputados locales Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, de Morena y Rúben Antonio Zuarth Esquinca, del PRI, protagonizaron —en sesión ordinaria— una álgida discusión en torno al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 y 2022, como del tema de la pobreza, impunidad y corrupción de gobiernos estatales anteriores.

Al subir a tribuna, Zuarth Esquinca criticó inicialmente que en Chiapas no se puede hablar de un Poder Legislativo autónomo, si los legisladores continúan usando la tribuna para alabar más las políticas públicas del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, que exponer los problemas que más atañen a la sociedad, como actualmente es el incremento a los precios de la canasta básica.

“No son tiempos de caer en triunfalismos, ni tomar la tribuna para alabanzas estériles y sin contenido, este debe ser un Congreso que le sirva a Chiapas, un Congreso donde hablemos del alza de precios de la canasta básica”, dijo el legislador priista.

Aunado a lo anterior, el también dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Chiapas, agregó como necesario retomar la participación ciudadana para el análisis del presupuesto, y que este no quede solo en manos de lo que determinen los representantes populares del partido oficial.

“Pensemos incluso en la posibilidad de abrir en mayor mayoría, con la participación de la necesidad el análisis presupuestario, para retomar las necesidades de la población… como lo ha solicitado el partido oficial. Estoy seguro que si trabajamos y dejamos de convertir al Congreso en una extensión de otros poderes o en una cámara de beneficencia pública logremos un presupuesto que sea motor de crecimiento”, destacó.

Por su parte, Bonifaz Moedano resaltó que desde 2019, el estado de Chiapas ha tenido una atención prioritaria por parte de la Federación en cuanto al tema presupuestario, considerando que del 2019 al 2021 el presupuesto ha ido incrementando de forma escalonada, donde incluso, expuso que el presupuesto para el 2022 será de 3 mil 335 millones de pesos.

“Chiapas jamás, desde que este gobierno entró en su responsabilidad ha sido olvidado por el Gobierno Federal, en el 2021 sucedió lo mismo, un presupuesto mayor a 110 mil millones de pesos, y ahora en el 2022, Chiapas también tiene un presupuesto mayor, Chiapas es uno de los estados más beneficiados por la Federación”.

“Quiero señalar e informar a las y los chiapanecos que el Gobierno de la República… el total de los programas… asignados para el estado registró 3 mil 335 millones de pesos para 2022, lo que se traduce en un incremento de mil 365 millones de pesos con relación al presupuesto de egresos de la Federación 2021”, puntualizó el legislador de Morena.

Dentro del debate legislativo, Rúben Zuarth reviró a su homólogo que no se trata de cuánto dinero se destine al estado, sino, lo que se está haciendo con el recurso, ya que, sin precisar el dato, alegó que Chiapas registra un retroceso en la reducción de la pobreza, de acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“No se trata de cuánto se destina, sino de los pobres resultados que se alcanzan con ellos… lo invito a revisar también los reportes de Coneval, retrocedimos 10 años en pobreza”, refirió.

En este sentido, Raúl Bonifaz refirió que lo argumentado por el líder parlamentario del PRI es falso, ya que, durante los tres años de Gobierno, la oposición ha buscado deslegitimar el trabajo de los representantes del Poder Ejecutivo Federal y Local bajo acusaciones insulsas.

Además, el legislador de Morena reconoció que si en Chiapas existe un retroceso en materia social, este fue auspiciado por gobiernos anteriores, quienes saquearon al estado.

“Debo de replicar en el que hay falsedad, hay mentira, no hay verdad en lo que se acaba de decir en esta alta tribuna… no podemos hablar de que, en esta administración, en estos tres años de López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas, se habla de una gran corrupción, de una gran impunidad… como se hicieron en otras administraciones, en donde este estado fue saqueado, no podemos dejar de señalarlo”, subrayó.

En contraste, Zuarth Esquinca solicitó a su compañero replicar con datos y con cifras, más no con retórica, a lo que su criterio calificó como un “bajo nivel de debate” de su compañero en la LXVIII Legislatura.

Tras casi media hora de discusión entre los diputados de Morena y del PRI, legisladores y legisladoras de otras fracciones parlamentarias lamentaron el uso y abuso de “la máxima tribuna del Estado”.