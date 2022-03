PVEM, referente de votos: Karen Castrejón

José Salazar / Diario de Chiapas

A casi cuatro meses de hacer historia dentro de su partido al ser electa como presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la difícil tarea de hacer los enroques necesarios para garantizar una alianza con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Karen Castrejón Trujillo, aseguró que existen coincidencias con Morena que fueron fundamentales para la alianza, aunque también, reconoció, se tienen diferencias, pero es momento de sumar.

En entrevista exclusiva para el Diario de Chiapas, en el marco de una gira de fortalecimiento de estructuras y diálogo con representantes del PVEM en Chiapas y aspirantes, la presidenta nacional del PVEM, Castrejón Trujillo, se define como una mujer apasionada por la política y consciente de la responsabilidad que le exige el proceso de elecciones intermedias.

-¿Cuál es el motivo de llegar a Chiapas con una agenda apretada?

-Estoy consciente de lo que Chiapas representa para el PVEM. Es un estado que siempre le ha aportado buenos resultados a la dirigencia nacional, y su trabajo es un referente partidista a lo largo de los años dentro del instituto político.

Acudí a una reunión de diálogo con las estructuras, para dar un mensaje de fortalecimiento de cara a las elecciones del 2021; no tengo dudas que en este proceso en Chiapas se conservarán los espacios e iremos por más.

Esto lo digo convencida del trabajo de la dirigencia estatal que encabeza Valeria Santiago Barrientos, quien a casi un año de su llegada ha concretado y reforzado el trabajo con la militancia. Se han renovado las estructuras, pero en estos tiempos en lo que se habla del apoyo a las mujeres el partido a nivel nacional designó a una mujer, quien tiene el firme compromiso de respaldar a la mujer y hacer un trabajo distinto.

-¿Cuál es tu opinión sobre el rechazo que han manifestado militantes de Morena en Chiapas a la coalición con el PVEM?

-Las alianzas son importantes, porque se necesita de las mayorías para poder concretar las agendas de los partidos. Es normal que la militancia tanto del PVEM y Morena, no estén de acuerdo en esas sumas, pero es importante para conseguir un objetivo.

Encontramos coincidencias con Morena. Se han expresado a nivel nacional, por ello vamos a ir juntos por la cámara en los distritos federales; vamos a apoyar cada una de las políticas del Presidente de la República.

Como Partido Verde, hemos señalado las cosas en las que no estamos de acuerdo, Hay propuestas de reformas en las que no vamos juntos, eso es válido, así como en algunas cosas vamos juntas, en otras mantenemos nuestra propia identidad, pero, sobre todo, nuestros ideales.

– ¿En qué se basó la decisión de sumar a Morena al PVEM?

-Es importante siempre el sumar. Vamos en un proyecto federal juntos. Hay distritos que a Chiapas le correspondieron en esta coalición. Los distritos que se analizaron van de manera estratégica, algunos encabezados por el PVEM, otros por Morena, el PT. También se realizó una valoración en la parte local, para evitar una confusión al electorado. Es la manera en la que se decidió contender juntos por la Alianza.

El Verde en Chiapas tiene su propia fuerza, su estructura y una maquinaria aceitada; somos la segunda puerta política en Chiapas, y mantendremos los municipios donde somos gobierno, ganando los espacios con buenos perfiles, se trata de sumar.

-¿El PVEM negará el registro a aspirantes con cuentas pendientes administrativas o judiciales?

-En todo momento se está cuidando la legalidad. Se tienen órganos internos de control por el que pasan las propuestas y los perfiles. Cuando se asignan las candidaturas se hace una revisión, para que se cumplan los trámites que marcan la ley y otros más que permitan avalar estos perfiles.

Todos tienen un derecho constitucional de poder ser reelectos, si no cumplen con los requisitos o tienen algunos pendientes de cuentas o administrativos, es evidente que no pueden ser candidatos, eso no es un tema personal, algo que aplica a todos los candidatos, esto se tomará en cuenta para no dar la candidatura.

-¿Cómo enfrentará el PVEM un proceso atípico, marcado por una pandemia?

-El Verde está solidarizado con los mexicanos. En estos tiempos en lo que México está padeciendo el tema de salud, pero lo que se viene es un tema económico con grandes repercusiones en todas las áreas: educación, ambiental; el Verde ha propuesto en las cámaras de Diputados y Senadores un plan de reactivación.

Nuestro compromiso con la sociedad y las autoridades electorales es garantizar a todos los que en su momento vayan a asumir y dar el voto, que sea de manera transparente y legal, con medidas que permitan evitar contagios de covid-19.

El PVEM está evitando realizar giras por los diversos estados, eventos masivos. Es importante garantizar que se realice una elección.

-¿Qué hará el PVEM para garantizar que el tema de paridad se cumpla, no se repitan las “manuelitas”?

La visión que tuvo el partido al poner a una mujer al frente, demuestra que la equidad en el partido no es un tema de dichos, sino de hechos. Ante esa visión del partido y toma de decisión me siento con la doble responsabilidad de apoyar y respaldar al género, no poner mujeres para cubrir una cuota, sino poner a las mujeres competitivas.

Al PVEM siempre lo han acompañado mujeres valiosas que realizan la labor electoral y política desde sus distritos, municipios. Las bases, será a quienes se les otorgue la representación.

Hemos firmado un manifiesto con los partidos y autoridades electorales de respetar no sólo lo que marca la ley, de una forma más consciente de que la mujer tiene todo el valor, como Chiapas donde se tienen más alcaldesas y diputadas.

-¿Cuál es el compromiso de la dirigencia nacional con las comunidades y pueblos indígenas?

-Dentro del Verde habrá candidatos y candidatas, que son dignos representantes de los pueblos originarios, quienes darán solución a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas.

Dentro del partido se están dando los espacios, no se están cumpliendo por razón de cuotas, estos se hacen de manera consiente de los espacios que ellos se han ganado y se les debe de otorgar.

Dentro del Partido Verde Ecologista de México hay coincidencias con Morena que nos llevaron en la alianza. Donde no hemos estado de acuerdo se ha manifestado de una forma abierta sobre todo el tema ambiental que es lo que se sumará a la alianza, para que se concrete en una agenda nacional.