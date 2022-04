Realizan 434 cirugías de cataratas

Se realizaron en Tapachula, Villaflores, Tuxtla y la clínica particular Oftavisión en Tuxtla Gutiérrez,

M de R/Diario de Chiapas

Durante el cierre de la Jornada Quirúrgica para la Eliminación de Cataratas y Colocación de Lentes Intraoculares, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó su satisfacción por que se haga causa común a fin de que la gente que más lo necesita tenga la posibilidad de realizarse este tipo de operaciones, pues en este año se favoreció a más de 400 personas.

En las instalaciones del DIF Chiapas, el mandatario reconoció el apoyo del director general de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, Leonardo Alfonso Verduzco Dávila, para llevar a cabo estas cirugías y sumar esfuerzos con el objetivo de que el beneficio llegue a más chiapanecas y chiapanecos. Asimismo, agradeció la fraternidad de la iniciativa privada en el logro de este objetivo.

“No hay mayor felicidad que ver los colores, a los seres queridos, tener más facilidad de relacionarse e ir con mayor seguridad. Me da una gran alegría que por fin llegue la luz, la claridad, no sólo en sus ojos, sino en su espíritu, en su corazón, en su alma, porque esta enfermedad de las cataratas es progresiva y si no se atiende, va disminuyendo la vida”, apuntó.

Escandón Cadenas aprovechó para pedir a las personas adultas mayores que inviten a las y los más jóvenes a vacunarse contra el COVID-19, ya que, aunque Chiapas va bien respecto a la pandemia, quienes más están padeciendo esta enfermedad son las personas de 18 a 29 años, que también es el rango de edad más bajo en vacunación.

Tras destacar que estos logros son resultado de la buena voluntad entre los Gobiernos Federal y Estatal, Leonardo Verduzco Dávila reconoció al gobernador Rutilio Escandón y a su equipo de trabajo por sacar adelante estas acciones. Mencionó que, en 2022 se pretende lograr 600 cirugías de cataratas, y destacó su compromiso de que también se realicen 200 operaciones de rodilla y 50 operaciones de cadera.

A su vez, la directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, Ana José Camacho Hortal, explicó que se lograron cuatro Jornadas Quirúrgicas en los hospitales de Tapachula y Villaflores, el Hospital “Gilberto Gómez Maza” y la clínica particular Oftavisión en Tuxtla Gutiérrez, en beneficio de 434 pacientes de 17 municipios, lo que requirió una inversión superior a los 10 millones de pesos.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que conseguir un lente intraocular para corregir una catarata era muy difícil, pero hoy es posible gracias a la optimización de recursos, y al trabajo de las instituciones a cargo de la salud. Agregó que debido a que se instalaron clínicas COVID-19 con un enfoque preventivo, los hospitales funcionan a su máxima capacidad y pudieron hacer estas cirugías sin exponer a las y los pacientes.

Finalmente, María del Carmen Cruz López, madre de Edwin Moisés Trinidad Cruz, beneficiado con cirugía intraocular, agradeció al mandatario estatal, así como al personal médico por el apoyo que se le brindó a su hijo, quien, después de tres años de lucha para vencer la enfermedad, tuvo oportunidad de realizarse esta operación que ha cambiado su vida.

Estuvieron presentes: la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez; el gerente de Oftavisión en Chiapas, Carlos Eduardo Alvarado Juárez; así como personas favorecidas con estas cirugías.