Reiteran apoyo al deporte

Externa Rutilio Escandón respaldo a la medallista olímpica chiapaneca Aremi Fuentes Zavala

M de R/Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con la halterista chiapaneca y me-dallista olímpica, Aremi Fuentes Zavala, a quien le manifestó el respaldo total de su gobierno para continuar con su preparación y formación deportiva, al tiempo de reiterar su compromiso de impulsar al deporte en general e incentivar al talento chiapaneco, a fin de inspirar a más niñas, niños y jóvenes a cumplir sus metas.

El mandatario precisó que su gobierno es un aliado del deporte, por lo que seguirá redoblando esfuerzos e invirtiendo en este rubro, para garantizar que las y los atletas tengan las mejores condiciones competitivas y pongan el nombre de Chiapas en lo más alto a nivel nacional e inter-nacional, tal como Aremi Fuentes Zavala lo hizo durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“El deporte es una de las acciones fundamentales para sacar adelante a nuestra querida entidad, por eso hoy atendemos y equipamos las distintas unidades y centros deportivos, además de rescatar los espacios públicos de recreación, porque nuestro deseo es que las y los deportistas, y la sociedad en general cuenten con mayor motivación y no detengan sus sueños”, apuntó.

Por su parte, Aremi Fuentes Zavala, quien estuvo acompañada de sus familiares, agradeció al gobernador Rutilio Escandón por las muestras de apoyo y reconocimiento hacia su persona, así como por su compromiso de impulsar al deporte en Chiapas; además, manifestó su orgullo de poder regresar a su tierra natal, con el interés de seguir entrenando y motivar a más niñas, niños y jóvenes a luchar por sus sueños.

En este sentido, la atleta chiapaneca presentó al mandatario estatal un proyecto para la apertura de un gimnasio de halterofilia, en el municipio de Tonalá, su lugar de origen, con el propósito de beneficiar a la niñez y la juventud que tengan el interés de practicar este deporte.

“Me siento contenta del apoyo que habrá a partir de ahora, no sólo en esta disciplina, sino en todo el deporte en todo Chiapas. Le agradezco infinitamente al Gobierno del Estado que me haya abierto las puertas y me reciba con tanto cariño”, expresó, al tiempo de asegurar que una de sus metas es portar nuevamente los colores de México en los Juegos Olímpicos 2024, que se efectuarán en París, Francia.