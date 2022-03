Resaltan labor del Ejecutivo estatal

· Actores políticos destacan los resultados que se han obtenido en los primeros tres años de esta administración estatal

Edén Gómez Bernal/M de R/Diario de Chiapas

Los integrantes de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado destacaron austeridad, paridad de género y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como estabilidad en la economía, mayor seguridad y un adecuado manejo de la contingencia por COVID-19 en Chiapas, al manifestar su postura previo al Tercer Informe de Gobierno presentado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

En voz del diputado Yamil Melgar Bravo, el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó que en la actual administración destacan la disciplina financiera, basada en el NO endeudamiento del Estado; pero SÍ al pago de deudas contraídas. Una Administración ordenada y austera, en cuanto a la aplicación del ejercicio presupuestal; esto genera finanzas públicas sanas; “pero que quede claro que la austeridad no implica opacidad, no implica ineficiencia, es decir, ha quedado muy claro que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, con austeridad, transparencia y de forma responsable se hace más con menos”.

Carolina Zuarth Ramos, del Partido Chiapas Unido, recalcó que el mensaje a lo largo de tres años ha sido constante, claro y orientado al respeto de los principios de legalidad, tolerancia, equidad y convivencia pacífica. En las mesas de seguridad y de reconstrucción de la paz, que encabeza diariamente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se garantiza el bienestar de la ciudadanía. Y agregó que estarán pendientes de la Glosa del Tercer Informe, en donde a detalle “tendremos la oportunidad de analizar el estado que guardan las distintas áreas de la Administración pública”.

FELICITAN AL GOBERNADOR

Tras el Tercer Informe de Gobierno, se dieron posicionamientos como el del diputado federal Juan Pablo Montes de Oca, quien felicitó a Rutilio Escandón por la transparencia y rendición de cuentas de su administración.

El delegado de Bienestar en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, reconoció al Ejecutivo por consolidar desarrollo, paz y seguridad en la entidad.

También el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía señaló, “Reitero mis respetos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con motivo de su tercer informe de gobierno y le deseo un buen camino en el segundo tramo de su gestión”.

María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta del Congreso del Estado, también felicitó al gobernador por el trabajo que desempeña a favor de los chiapanecos, señalando que es indudable el avance que se ha tenido.

Tania Robles, directora general del Instituto del Deporte en Chiapas, felicitó al Ejecutivo estatal, pero también afirmó que es un visionario y humanista que ha priorizado las demandas permanentes de quienes más lo necesitan.

Además, estuvieron presentes las felicitaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas a cargo de Rogelio López Vázquez.

La secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores, también refirió estar presente en ese tercer informe acompañada de los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en el Estado de Chiapas.

CHIAPAS VA A BUEN PUERTO

El diputado federal Jorge Llaven Abarca asistió al Tercer Informe de Gobierno del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de quien reconoció su liderazgo para llevar a Chiapas a buen puerto con más seguridad, más justicia, más educación, más salud y más bienestar.

En entrevista, Llaven Abarca resaltó la política de cero impunidad y cero tolerancia a la corrupción que impulsa el jefe del Ejecutivo, lo que ha permitido sentar las bases de gobernabilidad, desarrollo, progreso y democracia en la entidad.

“A tres años de la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, somos testigos de un gobierno eficaz, honesto y transparente con un sentido humanista y social, llevando a Chiapas a buen puerto, priorizando siempre el bienestar de las y los chiapanecos”, declaró.

Finalmente, el diputado federal reiteró su firme compromiso de coadyuvar con el mandatario estatal para impulsar iniciativas desde la Cámara de Diputados que fortalezcan el proyecto de la Cuarta Transformación del pueblo de Chiapas y México.