Retienen a cinco; son vejadas

· Les impiden entrada a zona de la Reserva Ecológica Quemvo Cuxtitali por personal de Molino Los Arcos, parte baja; policía decidió no ingresar a la zona

Janet Hernández / José Sántiz / San Cristóbal

Cinco personas fueron retenidas en la Colonia Molino Los Arcos (Parte Baja) cuando ingresaron a la Reserva como parte del proceso jurídico federal para la conservación de la Reserva Ecológica Quemvo Cuxtitali y el respeto al Decreto 516, acompañando a dos peritos y una actuaria federal (resguardados por elementos de la fuerza pública estatal), con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes en ese lugar que desde hace años está en riesgo de invasión.

Una de las personas que casi era retenida, contó que como ya está notificado como parte del proceso jurídico federal, acudieron cerca de la Reserva Ecológica Quemvo Cuxtitali con peritos y una actuaria federal, con el acompañamiento de la fuerza pública estatal con la finalidad de confirmarse los daños, “pero al enterarnos que se estaban juntando el grupo de Molinos Los Arcos Parte baja, y decidimos irnos, entre ellos los funcionarios”.

“Cuando subimos había como 50 personas con garrotes y lazo, no llegamos a donde es la reserva, llegamos a la mitad, ya no quisieron bajar los elementos de la policía porque vieron que ya se estaban juntando la gente, en ese momento cuando subimos ya estaba la gente y retuvieron a los compañeros, eran dos: Francisco López y Saúl Martínez, me liberaron porque me quede antes de donde estaban y dije que fui a un paseo, y me dijeron que si iba con ellos, y dije que no era de ellos para que me dejaran ir, y alguien de ellos dijo hay que dejar que se vaya la señora, y vi que empezaron a golpear a mis compañeros, me detuvieron como media hora”, contó.

La mujer aseguró que fue amenazada que si decía algo de lo que vio, cualquier rato la encontrarían en la calle, por lo que teme por su integridad, ya que es lamentable que el líder haya hablado con alguien de la policía y no hayan hecho nada por rescatar a sus compañeros, que después se supo eran 5 y no dos los retenidos.

Los 5 retenidos fueron vejados o paloneadas por el grupo de pobladores de Molinos Los Arcos, por lo que los pobladores de Cuxtitali iniciaron su denuncia correspondiente, ya que además les pedían la cantidad de 50 mil pesos por persona retenida que hacia un total de 250 mil pesos.

Además de Francisco López y Saúl Martínez, están retenidos los señores Cándido, Juan y Josué, estos últimos tres que se encontraban trabajando en la parte de la tubería del sistema de agua Chupactic, pero son pobladores de Cuxtitali.

Los habitantes de Cuxtitali, acudieron a la Fiscalía Indígena a presentar su denuncia correspondiente por los hechos, además de realizar el cierre de la vía, y buscaron al presidente municipal Mariano Díaz Ochoa para que les diera atención.

Por algunos momentos, los pobladores de Cuxtitali intentaron llevarse retenida a la delegada de Gobierno, Angélica María Domínguez Velasco, ya que no veían atención de parte de las instancias, y hasta el cierre de la edición continuaban retenidos en la escuela primaria de la Colonia (irregular) Molino Los Arcos Parte Baja.