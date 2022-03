Se “relajan” bares y centros nocturnos

Abarrotados por los jóvenes; no hay control sanitario y los negocios tienen plena libertad sin que haya protocolos sanitarios

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Mientras algunas personas sobrellevan los efectos del SARS-CoV-2 en soledad, así como soportan la pérdida de familiares y amigos a causa del mismo virus, otros se aglomeran en antros, bares, salones de baile, cantinas y otros establecimientos de la vida nocturna, olvidándose de la pandemia.

Pese a que las autoridades de salud, como el representante del Poder Ejecutivo local han exhortado a la población a seguir protegiéndose y a no bajar la guardia ante la ola de contagios, los jóvenes y adultos tuxtlecos de entre 18 y 30 años de edad, no hacen caso a los diversos llamados de la responsabilidad social, se exponen y se juntan en lugares concurridos, donde no se mantiene la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Ante los altos índices de COVID-19 y sus variantes que están afectando a la población chiapaneca, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez poco ha hecho para que los establecimientos de alimentos y bebidas alcohólicas cumplan con los protocolos sanitarios, como con el aforo establecido para estos durante la pandémica, considerando que se ha observado un aumento de personas en antros, bares, cantinas y centros nocturnos donde no se respetan las medidas sanitarias.

Y es la población más joven que ha perdido el miedo a la enfermedad y al poco cuidado de las medidas sanitarias, un caso de ello se presenta cada fin de semana en el club nocturno denominado “Depraya”, donde decenas de personas se reúnen a bailar y a embriagarse sin que cumplan con los protocolos sanitarios; club que ha sido tolerado por las autoridades municipales al dejar realizar sus eventos sin que sea inspeccionado antes y después de su apertura.

De acuerdo a Luis Enrique López González, especialista en psicología clínica y de la salud en Chiapas, los establecimientos de alimentos y bebidas crean una mayor proliferación del virus del SARS-CoV-2, situación que ha desencadenado en problemas graves y defunciones.

También explica que, en los bares y cantinas, los jóvenes son los que más se están infectando del virus, sobre todo con la variante Delta.

Debido a dicho problema, llama a padres de familia a cuidar la salud de sus hijos, invitando a los más jóvenes a aligerar su estrés, aburrimiento y depresión en espacios naturales con actividades menos propensas a contraer el virus.

Cabe mencionar que, del 1 al 29 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud en Chiapas (SS) ha reportado 2 mil 661 casos nuevos de COVID-19, y el deceso de 102 personas a causa de este virus.