Tres ediles en la mira

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Alfonso Intzin Girón; Abel Tovilla Carpio; Manuel de Jesús Carpio Mayorga, presidentes municipales de Tenejapa, Teopisca y Amatán, respectivamente, concluirán su gestión como los alcaldes menos transparentes del estado de Chiapas.

Con base en los resultados de la Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, los ayuntamientos de Tenejapa, Teopisca y Amatán, no presentaron informe de ese periodo.

Pese a ello, los alcaldes salientes no han recibido sanción alguna ya que hay un vacío legal que permite este tipo de irregularidades, por ello, la diputada local, Ana Laura Romero Basurto, presentará una iniciativa que sancione a las y los ediles que desacaten este mandato constitucional.

La Cuenta Pública, según el artículo 45, fracción 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, debe entregarse a más tardar el 30 de abril, sin embargo, 11 municipios solicitaron una prórroga de 30 días para entregarla, tres entregaron en tiempo y ocho la entregaron de manera extemporánea.

Pese a que en 2020 fue un año difícil por los inicios de la pandemia, se entregó al 100 por ciento la Cuenta Pública anual en municipios del año 2019, sin embargo, durante el 2020, 11 alcaldes pidieron prórroga, donde tres no la entregaron, situación que complica la entrega-recepción de los municipios.

“Va a ser una entrega recepción muy complicada, en el caso de los municipios que no entregan Cuenta Pública porque se van acumulando los problemas, se van acumulando las multas, se van acumulando las cuestiones de no tener en orden un municipio y, sobre todo, lo más complicado, que el pueblo no perdona” dijo Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legislatura.

LEY DE FISCALIZACIÓN

La legisladora expuso que, durante 2020, el Congreso realizó diversas modificaciones a la Ley de Fiscalización, donde en una de ellas se incluyó amonestar a los tesoreros municipales sin incumplen con la entrega de la Cuenta Pública, ya que son los funcionarios obligados a generar este informe.

“Hicimos algo muy importante, que era incluir al tesorero. Yo siempre, anteriormente nunca entendía por qué el tesorero no tenía responsabilidad, si el tesorero es quien arma la Cuenta Pública”, indicó en entrevista para Diario de Chiapas.