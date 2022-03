Va Morena contra INE; Monreal ofrece salida: Hacienda debe otorgar recursos

Animal Político

México. – El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que el INE puede actuar con más inteligencia y buscar por la vía conciliatoria con el Ejecutivo y Hacienda, un apoyo económico para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

De esta manera, dijo, no es necesario llegar a las denuncias penales contra consejeros electorales.

“Creo que si recurren a ahorros, a disminución de privilegios, a otro tipo de gastos, en el INE pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta y platicar con el Ejecutivo y Hacienda para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el ejercicio”.

“Llamaría a la conciliación entre uno y otro, para que con un poco de apoyo económico pudiera salir adelante este ejercicio de revocación de mandato”, planteó Monreal.

Dijo al periódico Reforma que cualquier recurso que se interponga ante los órganos jurisdiccionales se va a ganar porque los consejeros invadieron facultades de otros poderes y violaron el principio de legalidad.

“Ellos se extralimitaron y cualquier órgano jurisdiccional nos va a dar la razón, entonces para qué calentar el ambiente cuando está muy claro, hay que plantearlo jurídicamente bien, va a prosperar el recurso”, dijo.

Además, llamó no solo al INE, sino también a algunos sectores a Morena a serenarse, pues no comparte la idea de denunciar a los consejeros y aplicarles un juicio político, prefiere que se busquen canales de dialogo.

Yo no defiendo delincuentes, responde Monreal al gobernador de Veracruz

En otro tema, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, celebró la liberación de seis jóvenes que estaban detenidos en Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad, y ante las críticas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respondió que él no defiende a delincuentes.

“Por cierto, en esta agenda nunca me referí al gobernador del estado, sino a la justicia local: omisa y mediocre. Pero ahora que él me aludió a mí, le responderé respetuosa y comedidamente.

¡No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes!”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aseguró que lo que defiende es el Estado de derecho, los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; “defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas, que siempre son injustas”.

Entrevistado por medios locales, el gobernador Cuitláhuac García se refirió a las gestiones de Ricardo Monreal para que fueran liberados los 6 jóvenes acusados de ultrajes a la autoridad. “Nosotros estamos del lado de las víctimas, buscamos que se aplique la justicia. Si alguien en vez de estar atento a los problemas legislativos del Senado, quiere ser defensor de delincuentes, pues allá él”, afirmó el mandatario estatal.

En un video publicado en redes sociales, el legislador zacatecano puntualizó que el gobernador debe ser cuidadoso con su lenguaje, porque su investidura, dijo, no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal.

“Cuando una persona concentra poderes se acerca a la tiranía. No, señor gobernador. No coincido con su expresión, no se la acepto. Soy un hombre recto y un servidor público consciente. No formo parte de su coro de aplaudidores.

“Le hago una sugerencia respetuosa: que quienes lo rodean y asesoran no actúen sin freno, y que se haga aconsejar de buenas abogadas y abogados, que aquí en Veracruz sobran. O por hombres y mujeres honorables, de los que esta tierra extraordinaria está llena”, enfatizó.

Monreal Ávila consideró que la resolución del juez segundo de distrito, Alejandro Quijano, da una luz de esperanza en la impartición de justicia, y señaló que como senador de la República seguirá pugnando porque el delito de ultrajes a la autoridad se elimine para que no se sigan cometiendo abusos contra personas inocentes.

La aplicación de esta medida insistió, “representa abuso de poder, persecución política, arbitrariedad y violación flagrante a los derechos humanos”, como en el caso de los seis jóvenes, que desde septiembre pasado fueron detenidos en un centro comercial y privados de su libertad, sin que opusieran resistencia o cometieran agresiones.

Ricardo Monreal señaló que como presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitó al Congreso de Veracruz que, antes de que concluya sus sesiones ordinarias o, incluso en un periodo extraordinario, derogue ese ominoso y absurdo delito de “ultrajes a la autoridad”.