Zuarth rechaza nuevo impuesto en Tuxtla

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Gran polémica se generó en la capital del estado por los nuevos impuestos que se pretenden implementar al alumbrado público en la administración municipal de Carlos Morales Vázquez; un tema que no fue bien recibido por los propios ciudadanos.

En este sentido el diputado integrante de la LXVIII Legislatura del estado de Chiapas, Rubén Zuarth Esquinca, señaló que este tipo de situaciones no tienen gran beneficio, pero si un gran daño a la población capitalina, que se verá afectada y con un impacto pobre.

No es posible, dijo que se siga lastimando la economía de las familias en la capital, no es opción, es una propuesta que está haciendo el presidente municipal Carlos Morales, “consideramos que no va acorde de la realidad que están viviendo las familias de Tuxtla”.

Imponer nuevos impuestos en la entidad o en este caso en la capital puede ser un riesgo, según el propio Coneval e Inegi. Por ello se tiene que estudiar en las comisiones, “pero sin duda yo que conformo esta comisión, previamente ya me opuse, sin haber entrado en materia”.

Sin embargo, en los próximos días se discutirán las posturas del Revolucionario Institucional contra estos nuevos impuestos.

Explicó que se entiende la recaudación, pero no a base de lacerar a las familias. El monto de recaudación será de casi 6. 5 millones de pesos, y con eso no se va a mejorar mucho, lo que sí es que va a lastimar a la población y lo que menos tienen.

“Lastimar a la gente con más impuesto y algo que va agolpear el bolsillo de la gente no tiene sentido, no estamos a favor, categóricamente vamos a discutirlo y analizarlo, pero la postura es no ir con ese tipo de nuevos impuestos”, mencionó.

De esta manera expresó que se deben buscar alternativas de crecimiento, pero no con base en seguir abonando a la crisis económica.