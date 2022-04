Católicos piden justicia y libertad

Janet Hernández / San Cristóbal

Alrededor de cien católicos de la comunidad el Escalón, se manifestaron la mañana de ayer afuera del Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas, para exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de hombres y mujeres de dicha comunidad.

Fieles católicos de la Parroquia de la Santísima Trinidad arribaron al lugar a eso de las 10:30 de la mañana, para exigir al fiscal justicia y libertad, “queremos que suspendan las demandas que hiciste en contra de nosotros y no ser cómplices de los agresores”.

En entrevista indicaron que los señores Domingo y Benito de la Cruz Gómez, invadieron sus tierras en San José Porvenir, que antes pertenecía al municipio de San Cristóbal, “ellos lo invadieron y ahora lo nombran como parte de Huixtán, contamos con documentos legales de nuestras parcelas y no conforme con eso, nos han acusado y fabricado delitos de secuestro”.

Expresaron que no son responsables de tal acusación, “esas personas están violentando nuestros derechos como pueblo creyente, es por ello que denunciamos, porque no nos dejan realizar nuestras actividades diarias, nos hostigan, vigilan y amenazan, no podemos salir de nuestras casas, por lo que pedimos la intervención de las autoridades”.

Así también, solicitaron la liberación inmediata de su compañero Salvador Gómez Méndez, recluido en el Cerss 5, desde el mes de mayo de 20019, acusado de secuestro.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de Justicia para que se suspendan las demandas, queremos que investiguen y hagan justicia, no somos secuestradores, mientras que las personas antes mencionadas presumen del apoyo que tienen de las autoridades”, concluyeron