Ernesto Cruz tomó protesta

M de R / Cintalapa

Un gobierno humilde y honesto para todas y todos los cintalapanecos que obedezca a los intereses del pueblo, ese es el compromiso que asumió el Mtro. Ernesto Cruz Díaz durante su toma de protesta como Presidente Municipal Constitucional de Cintalapa 2021-2024.

Respetando las medidas de seguridad e higiene por contingencia sanitaria; hoy viernes 1 de octubre, en presencia de autoridades Federales, Estatales y Municipales, se llevó acabo la toma de protesta del nuevo H. Ayuntamiento de Cintalapa, dirigido por Ernesto Cruz Díaz, acto que se realizó en las instalaciones del Parque de Guadalupe, declarado recinto oficial para este evento.

Al momento de dar su mensaje con entera gratitud, el alcalde Ernesto Cruz Díaz agradeció la asistencia de muchos cintalapanecos que se dieron cita para presenciar y ser testigos de este importante evento, así como a su Honorable Cabildo que hoy inicia una nueva etapa con gran responsabilidad y compromiso.

“Desde esta trinchera envío un profundo agradecimiento y todo mi respaldo para continuar con la transformación en Chiapas; a nuestro Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador por su incansable lucha contra la corrupción y sus ganas de servirle al pueblo”.

Así mismo agradeció al Gobernador del estado, al Dr. Rutilio Escandón Cadenas, por trabajar sin descanso por el bien de Chiapas.

“Al iniciar esta época decisiva en mi vida, agradezco a mi familia, a mi querida madre, a mi esposa y a mis hijos, por ser mi fuerza e inspirarme a diario para trabajar por un mejor Cintalapa”.

En este caminar de tres años lo acompañarán dentro del cabildo: la síndico propietaria Ing. Anayeli Reyes Clemente, Primer Regidor el Ing. Manuel Hermilo Nuñez Niño, Segundo Regidor Profra. María Candelaria Ovando Matuz, Tercer Regidor C.P Antonio Arellano Cruz, Cuarto Regidor Lic. Patricia González Martínez, Quinto Regidor Lic. Luis Isaí Castillo Borras, y regidoras plurinominales Lic. Alejandra Aranda Nieto, Lic. Karina Alvarado Burguete, y la C. Norma Guadalupe Peña Solar.

Durante años hemos vivido impunidad e ilegalidad en el municipio, inseguridad, crisis en las finanzas públicas y sobretodo la inconsistencia en los gobernantes que han dejado a un lado la verdadera necesidad del pueblo.

“Por ello me siento sumamente comprometido con todos y todas por demostrar que se puede trabajar bajo los estatutos de nuestro Presidente de la República no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La representante del Gobierno, la Lic. Gloria Leticia Daruich González, manifestó todo el apoyo y respaldo del señor gobernador para que juntos logremos ser un Gobierno del pueblo y para el pueblo.