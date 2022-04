Marchan normalistas

Janet Hernández / M d R / Diario de Chiapas

Maestros de la región Altos de la Sección VII y normalistas marcharon del kilómetro 46 hacia el centro de San Cristóbal de Las Casas, para exigir el cumplimiento de las demandas del magisterio y el aumento de plazas para los de nuevo ingreso.

En la capital chiapaneca los jóvenes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá hicieron lo propio, al iniciar una caminata que partió de la extinta Fuente del Conejo, en la avenida central y Caña Hueca.

En ella, los jóvenes pidieron justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de pedir que se les cumpla con los apoyos y se abran las matrículas para darle espacio a los que quedaron fuera en este inicio de ciclo.

En San Cristóbal de las Casas, el coordinador del Consejo Central del Lucha en la Región Altos de la Sección 7, Stalin Hernández Arrazate, mencionó que una comisión de las diferentes delegaciones de la coordinadora, organizaciones y estudiantes, confirmaron su posición de continuar saliendo a las calles porque las exigencias del magisterio no han sido resueltas.

“Mantenemos una posición de exigir una mesa de diálogo con el Presidente de la República, porque se han llegado a acuerdos, pero no han resuelto las problemáticas del magisterio y no hay reconocimiento de la autoridad local”, aseveró.

Por ello pidió que se resuelva la problemática de las cajas de ahorro y de Fondo de Ahorros y Beneficio Social (Fabes), porque el gobierno no permite que sean los socios que administren las cajas sino el mismo gobierno.

Denunció al organismo llamado Usicamm, porque rige la vida laboral de todos los profesores del nivel de educación básica, generando una problemática, ya que controla las plazas, el ingreso, el servicio, los movimientos y los ascensos, pero con sus lineamientos y violentando el derecho de los trabajadores.

“Hay faltas de vacantes de maestros en las escuelas telesecundarias en la región Altos, a ellos les hace falta 39 maestros en una zona escolar, quiere decir que estos grupos no son atendidos, las autoridades piden el regreso a clases presenciales, pero no hay maestros, además que no hay servicios básicos ni se generan los insumos necesarios de higiene”, expresó.

Ambas manifestaciones se debieron a los siete años de la masacre de Ayotzinapa y exigieron la presentación con vida de los estudiantes.