Molina respalda a Carballo

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco, asistió este viernes a la toma de protesta del presidente electo del municipio de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova, con quien reafirmó su compromiso y respaldo.

En su participación, el también secretario de Producción del CEN de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifestó su confianza en que la labor de Andrés Carballo permitirá atender las necesidades más importantes de las familias de Pichucalco y consolidar la Cuarta Transformación en este municipio para sacarlo adelante.

En ese sentido, Molina Velasco invitó a las y los nuevos integrantes de esta administración municipal a conducirse bajo los principios fundamentales del Movimiento Regeneración Nacional: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Ocupar un cargo público no es cargo, es un encargo y se requiere vocación de servicio, además de tratar siempre con respeto al pueblo”, agregó el delegado del CEN en Chiapas.