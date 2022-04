Piden garantizar la seguridad

Félix Camas / San Cristóbal

El Consejo Ciudadano de Seguridad, Gestión Social, Barrios, Colonias y Fraccionamientos para un mejor San Cristóbal emitió un comunicado donde pide a las nuevas autoridades municipales, encabezadas por Mariano Díaz Ochoa, garantizar la seguridad y desarme inmediato a los grupos violentos que actualmente existen.

En el escrito, proponen que los operativos de los elementos policiacos sean planeados y estructurados en toda la ciudad, y no sólo en determinados lugares, “que no pongan como pretexto que no tiene armas o equipos, ya que están los tres órdenes de Seguridad Municipal, Estatal y Nacional”.

Aclararon que decidieron levantar la voz para expresar que desde 1990 hasta el año 2000, la ciudadanía salía pasear con su familia al Centro Histórico de la ciudad, mercados públicos, en las calles, avenidas y plazuelas, sin temor alguno, “la diversión era sana y en armonía o al menos la inseguridad no era tan perceptible”.

“En la actualidad. En el año 2001 hasta la fecha van creciendo los estragos de la inseguridad en forma desmedida en las calles, avenidas, plazuelas, mercados públicos nuestra ciudad, hay más asaltos, robos y resurgimiento de grupos delincuenciales violentos equipados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, estos grupos se movilizan con motos en las calles, avenidas y andadores de nuestra ciudad sin impunidad alguna”, consideran.

Finalmente, refieren que los grupos violentos se pasean en motos en las calles, avenidas o andadores de esta ciudad, “disparando al aire libre con la total impunidad y omisión de la autoridades, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de los ciudadanos, pueden ocasionar accidente muy grave con una bala perdida puede impactar a persona, por lo consiguie