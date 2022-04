Poca afluencia para recibir las vacunas

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

Este viernes la vacunación anti COVID-19 continúa en el municipio de Ocotepec, informó Encarnación Zambrano Morales, promotor de acción comunitaria del hospital rural IMSS- Bienestar, sede en Ocozocoautla.

Dijo que en la vacunación que inició en el municipio de Copainalá en esta semana, pocas personas han acudido por falta de tiempo y la desinformación que existe entre la población de los municipios de Ocotepec, Osumacinta, Coapilla y Copainalá.

Sin embargo, a pesar de esta situación, Zambrano Morales comentó que la campaña continúa y no se detendrá para prevenir la pandemia que vino para quedarse entre la población mundial.

“Siempre dice la familia no voy a ir porque voy a tener un cambio rotundo en mi cuerpo o me va a ser daño, cosas así por el estilo, por eso la gente siente desconfianza y no quieren acudir. Y la otra es también trabajar más la promoción, difusión para que a través de la población, autoridades le den más importancia y que dejen por lo menos un día de trabajo, y por sus trabajos no acuden, son las justificantes que nos da la población”.

De acuerdo con información proporcionada por brigadas de vacunación anti COVID-19, en el municipio de Copainalá se aplicaron 850 dosis de las mil 300 que estaban destinadas, y en el municipio de Osumacinta un promedio de 200 vacunas. Y este viernes inicia la vacunación en Ocotepec para la población de 40 a 49 años de edad.