Protestan ante la CFE

Edgar Castillo / Tonalá

La Red Nacional de Resistencia Civil se dirigió de manera respetuosa a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente al personal directivo que son quienes dan las órdenes para la realización de los cortes de la suministración de la energía eléctrica, así como la instalación de medidores digitales y se emitan oficios de requerimientos de pago a modo de hostigamiento contra las familias organizadas en resistencia civil pacífica frente a los altos e injustos cobros de la CFE, familias a las que se les amenaza y amedrenta por estar organizados y por defender sus derechos.

Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, la mayoría de las personas que están organizadas no cuentan con un sueldo fijo y apenas sobreviven, muchas familias emigraron, dejando a sus hogares.

Realizar cortes de la energía eléctrica en este contexto de pandemia viola directamente otros derechos fundamentales como el acceso a la salud, educación, al trabajo y la comunicación, derechos reconocidos en la Constitución.

Exigen que se respete la minuta de trabajo firmada el día 12 de noviembre de 2013 en Villahermosa, Tabasco, entre las organizaciones que integran la Red Nacional de Resistencia Civil y la CFE.

“Continuaremos insistiendo a nivel federal con las instancias correspondientes en tanto se resuelven los amparos interpuestos en distintas instancias judiciales del país. Pedimos que se reconozca constitucionalmente la energía eléctrica como un Derecho Humano y se trabaje conjuntamente para consolidar una tarifa justa y fija que no violente la economía familiar y permita brindar un servicio de calidad”, aseguraron.

Así también, hicieron la petición de que no realicen cortes de luz a las viviendas o pequeños negocios de las familias organizadas en resistencia civil; que se instalen medidores digitales sin la autorización de las familias; que no manden requerimientos de pago; que garanticen un buen servicio de energía eléctrica; que no recurran a elementos de los cuerpos de seguridad pública para amedrentarlos.