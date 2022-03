Pueblo zoque danzará

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

El próximo 12 de junio, países de Estados Unidos y Canadá disfrutarán las danzas tradicionales más representativas de Copainalá mediante un evento virtual que organiza el director General del Conjunto Folklórico Magisterial de Chiapas, el profesor José de Jesús Matus Marina, dio a conocer el presidente del Comité de Cultura “Raíces de mi Pueblo”, el profesor Luciano Vázquez Pérez.

Comentó que Raíces de mi Pueblo ya está preparando el documental: “Copainalá, pueblo mágico, lugar de las mil danzas” que será presentado el 12 de junio ante las asociaciones dancísticas de Estados Unidos y Canadá, quienes conocerán la diversidad cultural que posee el pueblo copainalteco.

“Él se preocupa para que las danzas no mueran, no agonicen, es su tanta preocupación que decide hacer este trabajo, para que Copainalá, la cultura zoque, nuestro municipio, nuestra región sea vista por todos nosotros, por todos los mexicanos y los extranjeros. Y no hay otros municipios que cuenten con tantas costumbres, tradiciones, que él quiere que siga viviendo la cultura, que nos identifique como copainaltecos lo que tenemos, que apreciemos, lo valoremos todas las cosas que poco a poco van agonizando”.

Comentó que será un programa de una hora que transmitirán en las diversas plataformas digitales en la que presentarán las danzas: el Weyá – weya, Sacramento, Moktecsu, Caballito, Listón y Sacramenteras.

Vázquez Pérez comentó que este encuentro virtual entre hacedores de cultura de Estados Unidos, Canadá y México, fortalecerá la relación de estos tres países, misma que permitirá también generar un interés por conocer las danzas vivas de los pueblos zoques de Copainalá.