América vs Chivas: Qué ausencias tendrán para el Clásico Nacional amistoso

Agencias/Diario de Chiapas

América y Chivas se enfrentarán en un amistoso en Estados Unidos, pero ambos equipos presentarán bajas importantes por los jugadores convocados

Durante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA, América y Chivas se enfrentarán en un partido amistoso en Estados Unidos. Sin embargo, ambos equipos llegarán con varias ausencias para el Clásico Nacional.

Mientras las eliminatorias mundialistas de la Concacaf y de la Conmebol continúan, en Dallas, Texas, los dos clube más grandes de México se enfrentarán en un partido amistoso. Los jugadores de ambos equipos han enfatizado que no se trata de un “amistoso”, pues entre ellos no es posible quitarle seriedad a ese tipo de compromisos. Sin embargo, la realidad es que no podrá ser un Clásico Nacional normal, ya que los dos equipos tienen ausencias.

En el caso de Chivas, son tres los jugadores con los que no podrá contar Víctor Manuel Vucetich. Se trata de Gilberto Sepúlveda, Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes representan bajas sensibles para los rojiblancos. Sobre todo en lo que se refiere a Antuna y Vega, sus ausencias pesarán pues al Rebaño le ha costado encontrarse con el gol.

Sin embargo, en el caso de las Águilas, también las ausencias pesarán en el esquema de Santiago Solari. Con varios lesionados y sin cerrar refuerzos nuevos hasta el momento, Santiago Solari tendrá que recurrir a Nicolás Benedetti, a quien le habían estado buscando acomodo.

En cuanto al partido amistoso, además el técnico argentino no podrá tener en sus filas a Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Córdova y Henry Martin, convocados a Selección Mexicana. Además, no contarán con Richard Sánchez y Roger Martínez, llamados a su selección para las eliminatorias Conmebol con Paraguay y Colombia, respectivamente.