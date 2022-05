AMLO recomienda a ‘Jefe’ Diego tener sentido del humor: ‘está muy enojado’

El presidente López Obrador expuso un tuit de Fernández de Cevallos sobre La Conquista de los españoles.

CIUDAD DE MÉXICO.-En la ‘mañanera’ de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al ‘Jefe’ Diego Fernández de Cevallos que mantenga el sentido del humor.

Al contar cómo conoció al excandidato a la Presidencia en 1994, el mandatario hizo referencia a un tuit.

“Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor, ¿por qué no pones el último tuit de Diego? Para que vean cómo está enojado. Ojalá lo tome a bien y no se vaya a enojar más”, dijo.

En dicha declaración en redes sociales, Fernández de Cevallos menciona que solo los resentidos son aquellos que pueden decir que los mexicanos fueron conquistados.

“Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos “fuimos conquistados”, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL”, se lee en la publicación.