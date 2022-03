Cristian Castro cantará para el papa Francisco

Cristian Castro reveló que fue el papa Francisco quien lo eligió para interpretar dos canciones; así dio el anuncio el hijo de Verónica Castro.

Milenio

Aunque Cristian Castro no ha lanzado música nueva, eso no quiere decir que no se encuentre trabajando en un nuevo álbum y mejor aún, en la grabación de unas canciones muy especiales. Recientemente el hijo de Manuel El Loco Valdés reveló que se encuentra en Italia, ya que en unos días se presentará frente al papa Francisco.

En entrevista con Ventaneando, Cristian Castro contó que se encuentra muy emocionado ya que pronto estará presente en un evento privado en el Vaticano en donde tendrá la oportunidad de interpretar dos canciones las cuales fueron tomadas de poemas escritos por el papa Francisco.

“Me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este empresario es amigo cercano del papa y el papa le dio uno poemas que él tenía y este empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el propio papa Francisco”.

El cantante explicó que primero le pusieron música a los poemas y al buscar a un cantante, él fue elegido por el papa Francisco.

“Después que quedó la musicalización me invitaron para que yo hiciera la voz, le diera vida a estas canciones. Son dos canciones que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano y es un evento privado, pero voy a tratar de filmarlo”

El hijo de Verónica Castro mencionó que se emocionó cuando le ofrecieron grabar las canciones, además adelantó que espera incluir estos temas en su próximo disco.

“Me sorprendí muchísimo, me siento halagadísimo que el empresario y el papa Francisco, me parece que le ofrecieron unas voces y él escogió mi voz. Le agradezco al papa Francisco que haya escogido mi voz para estas canciones y espero le gusten, seguro las voy a estar incluyendo en mi nuevo material”.

Al preguntarle sobre qué tratan las canciones, Cristian Castro dijo que son acerca de la niñez del papa Francisco, pero también son temas en donde se habla de Dios.

“Estoy abriendo una brecha muy linda que le hubiera dado gusto a mi abuela, que son canciones más a Dios. Son plegarias, tienen una curva de la niñez supongo que del papa Francisco, vienen pasajes de su niñez, pero siempre hacia Dios. Es para ponerle música porque tiene frases bellísimas que va a conmover muchísimo a las personas”.

Finalmente, el intérprete de “Azul” contó la ocasión en que conoció al papa Francisco en su visita a México, fue en ese momento que Cristian le entregó al papa un regalo de su mamá.

“Me dicen que escogió mi voz, no sé si me tiene claramente en su mente, pero me imaginó. Cuando lo vi en México le di un regalo de parte de mi madre, una Virgen de Guadalupe y le dije que Verónica Castro se la manda, de los Ricos de también lloran, y me dijo que sí la recordaba. Me dio un rosario y que se lo diera a ella”.