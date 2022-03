El SAT va por Adame

El pasado mes de marzo, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, vinculó a proceso a Adame; sin embargo, el conductor tramitó un amparo.

SinEmbargo

Ciudad de México.- Un secretario del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en funciones de juez de Distrito, rechazó otorgar un amparo al conductor Alfredo Adame, quien fue vinculado a proceso por no notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su cambio de domicilio fiscal.

Fue el 29 de junio de 2017 cuando el SAT inició un proceso contra el conductor, luego de que este no notificara el cambio de su domicilio fiscal. Según el expediente, en enero de ese año personal de la dependencia visitó el domicilio de CP Producciones, empresa de la cual Adame es administrador, pero no se pudo constatar la verificación debido a que en el lugar aseguraron no conocerlo.

Tras el rechazo del amparo, el juez de control podría reactivar el proceso en contra de Alfredo Adame con un juicio oral.