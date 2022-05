Este viagra podría matarte

Cofepris prohíbe las tabletas negras ‘Black is the New Blue’

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó este jueves una alerta sanitaria sobre las tabletas negras “Black is the New Blue”debido a que supone un riesgo mortal para la salud.

Se trata de un producto que se promociona como una solución para la disfunción eréctil o la impotencia, por lo que la Cofepris recomendó a la población no adquirir ni usar el producto también conocido como Adult-T.

Además, la institución indicó que no se recomienda usar este ni cualquier otro producto que no se ajuste a la normatividad vigente, por lo que si una persona presenta disfunción eréctil debe consultar a un profesional de la salud.

“El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad indica que a los suplementos alimenticios no podrán atribuírseles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, y/o estimulantes. Asimismo el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios indica que los suplementos alimenticios a los que se les incorporen sustancias con acción farmacológica no podrán comercializarse en territorio nacional”, refirió la comisión.

“Cofepris emite una alerta sanitaria por el riesgo para la salud que representa para cualquiera que lo consuma”, dice el documento de la comisión.

Tras la emisión de la alerta sanitaria, el producto ADUL-T no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería o mensajería, ni ser publicitado, y quienes realicen dichas actividades podrán ser acreedores a sanciones administrativas, dijo la Cofepris.

Añadió que dichas tabletas negras tampoco pueden ser publicitadas como suplemento alimenticio, debido a que no cumplen con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser consideradas como tal.

Con la expedición de la alerta sanitaria que restringe la venta de las tabletas negras ADUL-T, la Cofepris llamó a la población a no adquirir ni usar el producto, a realizar una denuncia sanitaria sobre su venta, en la página www.gob.mx/cofepris, y consultar a profesionales de la salud en caso de padecer algún padecimiento relacionado a la disfunción eréctil.

También advirtió que si se ha consumido este producto y este ha provocado una reacción adversa, se reporte al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx