Falso marino estafa a mujer

– Le pidió cinco mil pesos, supuestamente para ayudarla a ingresar a las fuerzas armadas

Edgar Castillo / Diario de Chiapas

Tonalá. – Cinthya Janet «N», quien tiene la ilusión de forma parte de las fuerzas armadas, fue estafada con 5 mil pesos.

El estafador se llama Erick Daniel López Ángel, quien tiene su perfil en Facebook como Matheus Uribe López Ángel, así es como llegó a su víctima para extorsionar.

Cinthya Janet dijo a este medio informativo que fue defraudada por este sujeto a quien le fue dando poco a poco el recurso económico en su propio hogar, el mismo llegaba a traerlo.

“Me decía que con el recurso no iba a presentar examen médicos y que iba a entrar sin problemas. Me proporcionó un número de celular 9661280731 y ahora ya no me contesta”, explicó la afectada.

La víctima acudió a la comandancia municipal para interponer una denuncia al juez municipal para ser llamado por las propias autoridades.

Soy una persona de escasos recursos económicos y los 5 mil pesos me costó mucho lograr conseguirlo para ingresar a la Secretaría de Marina.