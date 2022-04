Fortalece Rutilio Escandón programa “Vecino Vigilante” en el Soconusco

• Reconoció la importancia de esta iniciativa en la que participan ciudadanas y ciudadanos responsables para la salvaguarda de la integridad propia y de su entorno

• Refrendó su compromiso de continuar trabajando de forma compactada para contar con un estado en paz, con desarrollo y bienestar

En gira de trabajo por la región del Soconusco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de kits de vigilancia dentro del Programa “Vecino Vigilante”, a los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y Tuzantán, donde destacó la importancia de fortalecer esta iniciativa que coadyuva a las estrategias de seguridad, genera confianza y fomenta la participación responsable de ciudadanas y ciudadanos que voluntariamente participan en la tarea social de vigilar, proteger y salvaguardar la vida y patrimonio propio y de su entorno.

“Este programa es muy digno para que nos cuidemos todas y todos; por ello felicito y reconozco la responsabilidad de chiapanecas y chiapanecos que integran estos comités, porque tienen una gran misión, pero también el honor de haber sido elegidos por su ética, principios, valores y por su actitud generosa frente a sus pueblos, eso ayuda mucho”, manifestó al resaltar que todo ello es parte de la política democrática que se impulsa para que la sociedad se sume y participe en las distintas estrategias, siendo un enlace para tener conocimiento de lo que verdaderamente sucede en cada territorio municipal.

Al detallar que en esta ocasión se beneficia a Tapachula con 130 apoyos para igual número de vecinos vigilantes, en Tuxtla Chico con 65 y en Tuzantán con 30, Escandón Cadenas subrayó que, aunque Chiapas va bien en materia de seguridad, gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, las estrategias que las autoridades de los tres niveles de gobierno diseñan en las Mesas de Seguridad y a la suma de voluntades de la sociedad, se redoblarán los esfuerzos y se continuará trabajando de forma compactada para tener un estado en paz, con desarrollo y bienestar.

Por ello, exhortó a las autoridades municipales a administrar bien los recursos públicos, para que éstos alcancen en lo más prioritario, como el tema de la seguridad, y los convocó a instrumentar una política real, justa y generosa que busque el bien común, no para sacar provecho a asuntos personales. “Esta es una gran posibilidad de servir y trabajar de mejor manera a favor del pueblo. Ésa es la mejor política; por eso, el que no tenga esa vocación y tenga otros intereses mejor que no participe en política, porque la política es para el bienestar del pueblo, es una profesión al servicio de la gente”, enfatizó.

La titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, Emma Itzel Orantes Ortega, resaltó la importancia de la participación ciudadana e informó que, aunado a la entrega de estos kits, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los capacitará en el uso adecuado de este equipo. Apuntó que la prevención requiere de acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan construir relaciones libres de violencia y entornos pacíficos bajo un enfoque de ciudadanía.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, resaltó la importancia del programa Vecino Vigilante a favor de la seguridad y bienestar de la población, por lo que con estas herramientas y la capacitación que se otorga, sus integrantes, que son ciudadanos responsables, podrán cumplir a cabalidad esta misión. Asimismo, destacó los apoyos que se impulsan en Chiapas para el fortalecimiento de las policías municipales, así como los alcances del proyecto Escudo Urbano C5 que se inició desde este municipio.

En tanto, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, puntualizó que este programa conjunta el esfuerzo entre gobierno y sociedad, lo que fortalece el ambiente de confianza, el tejido social y a una ciudadanía dinámica y participativa.

Estuvieron presentes: el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; el director general del Instituto de Formación Policial, Nicolás de Jesús Trinidad Náfate; el diputado local Aaron Yamil Melgar Bravo; la ciudadana Yudith Ordóñez Ortíz y las y los integrantes de los Comités del Programa Vecino Vigilante.