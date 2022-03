Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez

Vanguardia

Esta noche trascendió que un Juez del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez , exrector de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP) y ex secretario de Economía durante el sexenio de Vicente Fox.

Asimismo, se dio a conocer que la orden de aprehensión se extiende a integrantes del cuerpo directivo de la mencionada universidad poblana por el delito de fraude específico, entre ellas Mónica Ruiz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y encargado de Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; así como los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

De acuerdo a información que da a conocer El Norte, ellos estarían acusados de crear empresas que habrían desviado 100 millones de pesos, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, dinero que habría sido enviado a Panamá, de acuerdo con Guillermo Jenkins de Landa, quien acusó a sus familiares de fraude contra la fundación.

Rincón Salas y González Muñoz habrían recibido los más de cien millones de dólares, de manos de la familia Jenkins Landa.

Recordemos que el 6 de julio pasado, Luis Ernesto Derbez, negó que haya irregularidades en las finanzas de la institución, al mismo tiempo de que aseguró que no ha recibido notificación de alguna denuncia en su contra, pero ese mismo día, los abogados del patronato de la UDLAP presentaron denuncias contra Derbez y sus allegados, por los posibles delitos de desvío de recursos, administración fraudulenta, delincuencia organizada y lavado de dinero.