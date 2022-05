Noroña ya alucina las mascarillas por COVID

Reporte Indigo

Luego de que el pasado 26 de julio Gerardo Fernández Noroña informó que salió positivo al COVID-19, el diputado del Partido del Trabajo (PT) señaló que se encuentra estable y ya hasta sueña con cubrebocas.

“Ya hasta en el sueño, sueño con cubrebocas, ¡qué horror!”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, Fernández Noroña indicó que espera que la próxima semana que se haga la prueba de COVID-19 salga negativa.

Estoy muy bien, me he recuperado estupendamente y sé, que el próximo lunes que me haga la prueba, saldré negativo