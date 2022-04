Pero qué necesidad

Familia de Juan Gabriel, en guerra por mansión en Michoacán

En exclusiva para De Primera Mano, Silvia, hija de Pablo Aguilera, responde a las declaraciones de Guillermo Pous, representante legal de Iván Aguilera, quien aseguró el hermano del cantante está a muy poco de desalojar el rancho de Parácuaro, Michoacán.

“El predio está embargado y, tarde o temprano, también de ahí va a tener que salir”, fue lo que dijo el abogado Pous

El rancho es de Eugenio y que Eugenio le está permitiendo vivir ahí, cosa que siempre se ha sabido. Que el rancho tiene una deuda y que va a llegar un día un desalojo o un embargo, que va a llegar, siempre lo hemos esperado.

Silvia sostiene que a la fecha, Don Pablo no ha recibido notificación alguna que le impida seguir viviendo en la propiedad.

No hay nada legal, aunque se diga lo contrario. Ese rancho tiene 107 hectáreas, por eso están detrás de ese rancho, porque es mucho terreno, mucha tierra. Alberto quería hacer ahí un pueblo. En una ocasión que hablamos de esto, me dijo: ‘¿quieres que me vaya para Juárez? Allá me voy a morir. ¿Me quieres vivo? Aquí’. Y fue ahí cuando lo entendí”

Silvia también mandó un mensaje a los Aguilera Salas.

Que sean, por favor, respetuosos con mi papá. Mi papá es Pablo Aguilera Valadez. A muchos, a algunos, no les gusta porque no quieren tener relación con esa sangre, pero lo siento, mi padre es hermano de Alberto. Alberto nunca permitió que nunca hablara mal de su familia, él podía hablar mal, pero no permitía que alguien más hablara porque los callaba”, finalizó.