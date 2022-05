Pide Lilly Téllez al presidente del Senado “no meterse los dedos a la nariz”

La senadora Lilly Téllez solicitó al presidente en turno de la Mesa Directiva, José Narró Céspedes, que “no se esté metiendo los dedos a la nariz”, ni que se los chupe

El Universal

En medio de un debate sobre las estancias infantiles, la senadora Lilly Téllez encendió los ánimos de legisladores de la 4T, al solicitarle al presidente en turno de la Mesa Directiva, José Narró Céspedes que “no se esté metiendo los dedos a la nariz”, ni se chupe los dedos delante de la asamblea.

La senadora panista solicitó la palabra para “rectificación de hechos”. Desde su escaño hizo uso del micrófono para pedirle “atentamente a Narro Céspedes que cuando ocupe la presidencia de la Mesa Directiva y conduzca las sesiones, “por favor pida que le traigan una servilleta porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos, o sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida, por favor, una servilleta”.

La legisladora por Sonora fue más allá al recomendarle al morenista “por respeto a todos nosotros, que lo estamos viendo, porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz”.

De inmediato pidieron la palabra senadoras de la 4T, como Margarita Valdez, quien exigió a Lilly Téllez que se disculpara públicamente con el presidente del Senado.

Denunció que no es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la Presidencia del Senado.

“Creo yo que se necesita una disculpa pública para ese tipo de agresiones, presidente. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño. Yo no lo he visto chuparse los dedos. Yo no sé de dónde inventan eso. Francamente si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública a la Mesa Directiva del Senado.

PT defiende al presidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narró Céspedes

También desde su escaño, la coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos, expresó a nombre propio y de su grupo parlamentario el rechazo “categórico a este tipo de expresiones irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera de lugar”.

Dijo que José Narro no solamente representa la máxima figura del Pleno, sino que conduce el trabajo parlamentario de manera honorable y respetuosa, “ y me parece sumamente delicado y reprobable que la senadora Lilly Téllez esté utilizando en todo momento ese tipo de expresiones denotativas de compañeros que no hemos hecho más que demostrarle respeto”.

La senadora del PAN solicitó nuevamente la palabra por alusiones, pero el presidente de la Mesa Directiva se la negó, al argumentar que no se trataba de un debate.

Minutos más tarde, el senador Narro Céspedes afirmó que la Mesa Directiva ha sido respetuosa de quienes integran el Senado de la República, y en consecuencia, solicitó “respeto al órgano de gobierno y a la integridad personal”.