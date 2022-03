«Un broncón», Alfredo Adame tiene problemas con Hacienda

«Ahora que Adame se ha quedado sin trabajos, sin amigos, que nadie lo quiere, vendió ese departamento en Vallarta, pero resulta que estaba embargado por no haber pagado impuestos», contó el periodista.

La enemistad entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame sigue creciendo, pues ahora el periodista ocupó su sección en el programa Sale el sol para arremeter contra el ex conductor de Hoy y revelar que tiene problemas con Hacienda, esto a raíz del caso Laura Bozzo.

«Hay que ser muy mesurado con lo que se dice. De lengua me como un taco, así decía mi abuelita, y sobre todo cuando tienes una lengua tan larga y tanta cola que te pisen como el señor Alfredo Adame», dijo Infante.

«¿A qué me refiero? Resulta que la señora Laura Bozzo tenía un departamento que tuvo que dar a Hacienda como prenda para que no la metieran a la cárcel por un dinero que debía, no sé cuántos millones de pesos. Y luego a la señora se le ocurre venderlo, entonces en el momento que le cae la bronca, ¿quién levanta la mano? Alfredo Adame», agregó.

Asimismo, Gustavo señaló que el Adame es «un señor chismoso, metiche, desempleado, que no tiene absolutamente nada que hacer, que se levanta y ve cómo le crecen las uñas, los dientes no porque le faltan. Va y dice: ‘Yo di vista a la Secretaría de Hacienda para que le giraran la orden de aprehensión’. Obviamente no es cierto esto».

Y añadió que el ex conductor de Hoy también tiene problemas con Hacienda: «Así como él salió a decir que acusó a Laura Bozzo, también salió Carlos Trejo a decir: ‘Me acaban de llegar estos documentos de personas a quienes Alfredo Adame vendió un departamento en Vallarta'».

«Ahora que Adame se ha quedado sin trabajos, sin amigos, que nadie lo quiere, vendió ese departamento en Vallarta, pero resulta que estaba embargado por no haber pagado impuestos. Ya lo vendió 2 veces y ahora trae un broncón con Hacienda», contó.

Por último, Gustavo Adolfo le recomendó a Adame que sea «mesurado».

«Entiendo que es un acto desesperado por intentar salir en la televisión a como dé lugar, aunque salga diciendo tonterías. En una de esas, es él quien puede tener una orden de aprehensión por malos manejos con Hacienda».